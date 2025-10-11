Brad Pitt e Ines de Ramon dan un paso más en su relación y planean su futuro juntos: "Más felices que nunca"

Desde finales de 2022, Brad Pitt e Ines de Ramon han mantenido una relación lejos del foco mediático, aunque ya hemos podido verles posar juntos en los estrenos del actor o en alfombras rojas.

Lo que comenzó como un romance discreto se ha convertido en una historia cada vez más seria que actualmente vive su mejor momento.e

Tras experiencias pasadas complicadas, como la vivida con Angelina Jolie, parece que el actor está valorando más que nunca la discreción y estabilidad de su actual pareja, quien le ha apoyado en momentos difíciles como la reciente muerte de su madre.

Brad Pitt e Ines de Ramon | Gtres

Medios como People han informado que, ahora, Pitt y de Ramon han dado el siguiente paso en su relación.

"Viven completamente juntos", ha confirmado una fuente y se han mudado a una nueva casan tras el robo que sufrió el actor en su anterior propiedad de Los Ángeles.

"Brad está incluyendo a Ines en todos sus planes de viaje, y cuando están en casa, simplemente se relajan juntos. Están convirtiendo su casa en un verdadero hogar", han asegurado.

Brad Pitt y su novia Ines de Ramon en la premiere de F1 en Nueva York | Reuters

"Están más felices que nunca", ha señalado otra fuente, comentando que la pareja "está muy unida" y añadiendo sobre Pitt que "está tan feliz y enamorado", mientras que la pareja planea su futuro juntos.

Sin confirmaciones de boda o hijos por el momento, su noviazgo parece centrarse en el presente y disfrutar del amor sin y anteponiendo el equilibrio en medio del ruido de Hollywood.