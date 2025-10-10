Antena 3 LogoAntena3
Permisos laborales por fallecimiento

Cándido Méndez: "La vicepresidenta bloquea consensos como la reducción de la jornada laboral"

El exsecretario general de UGT, Cándido Méndez, ha valorado en Espejo Público la propuesta de Yolanda Díaz de alargar los permisos por fallecimiento de un familiar.

Cándido Méndez.

Carina Verdú
Publicado:

Cándido Méndez se ha referido al mensaje del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien señaló que la reducción de la jornada laboral “hay que pactarla con las empresas” y “no puede improvisarse”. Sus palabras se interpretaron como un reproche velado a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que pretende aprobar la medida antes de final de año.

Preguntado por Susanna Griso sobre si comparte la posición del ministro, el exsecretario general de UGT ha respondido con claridad: “Tres cosas. Primero, estoy de acuerdo. Segundo, esto habría que hacerlo por el diálogo social. Y tercero, la vicepresidenta tiene la característica -que no es virtud- de convertir temas con gran consenso en un ariete electoral”. Según Méndez, esa estrategia “bloquea” iniciativas que podrían salir adelante con acuerdo. “Ahora probablemente va a provocar el mismo efecto”, ha añadido.

"Es una medida que termina generando rechazo"

El debate sobre la reducción de jornada continúa abierto entre el Ministerio de Trabajo, la patronal y los sindicatos, en un momento de división dentro del propio Gobierno sobre los plazos y el modo de aprobar la medida. Y la nueva medida anunciada por Yolanda Díaz, sobre los permisos por fallecimiento, ha cogido por sorpresa a muchos, incluso dentro del Gobierno. Como señala Cándido Méndez, aunque sea una medida positiva termina generando rechazo y polarizando posiciones por la forma en que la Vicepresidenta segunda la ha anunciado.

