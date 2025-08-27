Los Reyes de España, Felipe VI y Leticia, visitan las zonas más afectadas por los incendios forestales

Al igual que con la DANA de Valencia, sus majestades los Reyes de España vuelven a ponerse en primera línea de apoyo a las comunidades golpeadas por las catástrofes naturales. Este miércoles, don Felipe VI y doña Letizia viajan hasta Castilla y León para recorrer el panorama que los incendios forestales han dejado de este mes de agosto: un paisaje negro, quemado en Zamora y León.

Los reyes comienzan su visita en el municipio zamorano de Galende, en pleno Parque Natural del Lago de Sanabria, uno de los grandes tesoros de la región. Allí, además de contemplar la magnitud de los daños, tendrán oportunidad de escuchar a los alcaldes y a los vecinos, que llevan semanas luchando no solo contra el fuego, sino también contra el miedo de perder sus viviendas.

A la una y diez del mediodía está previsto que se trasladen a Carucedo, en la comarca leonesa de El Bierzo, donde se encuentran Las Médulas, un paraje cultural y natural único en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La imagen con la que se toparán sus majestades será muy distinta a la postal habitual que enamora a miles de turistas cada año con colinas rojizas envueltas en cicatrices de ceniza y bosques calcinados que tardarán mucho tiempo en recuperarse.

Con este viaje, la Casa Real subraya la intención de la Corona de enviar un doble mensaje. Por un lado, quieren mostrar cercanía y solidaridad a las familias que han sufrido directamente las consecuencias del fuego. Por otro, expresar públicamente su reconocimiento a todos los equipos de bomberos, brigadistas, militares de la UME, guardias civiles y voluntarios que, sin descanso, han trabajado para intentar extinguir unas llamas que se extendían a gran velocidad.

Los incendios de este verano han golpeado de lleno a zonas de altísimo valor ecológico, no solo en Zamora y León, sino también en espacios tan singulares como el Parque Nacional de Picos de Europa o varias reservas de la biosfera leonesas. Las llamas han dejado miles de hectáreas arrasadas.

Sin embargo, los alcaldes de la zona insisten en la importancia de no renunciar al turismo rural y de naturaleza. De hecho, ya hacen un llamamiento a que visitantes y curiosos se acerquen, no para contemplar solo la destrucción, sino para apoyar la recuperación con su presencia.

El recorrido de los monarcas por Castilla y León es solo la primera etapa de una agenda que continuará mañana en Galicia y el viernes en Extremadura, otras dos comunidades también castigadas por los incendios de este verano.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.