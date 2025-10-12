Antena 3 LogoAntena3
Joaquín se define como suegro: “Al principio me costó, ahora le dejo sentarse a comer con nosotros”

El presentador de Emparejados ha confesado que al principio no llevó nada bien que su hija tuviera novio.

Joaquín se define como suegro: "Al principio me costó, ahora le dejo sentarse a comer con nosotros"

Carmen Pardo
Anna Simon ha querido saber cómo son Joaquín y José Corbacho como suegros. El director de cine ha asegurado que todavía no ha tenido ocasión de ejercer ese papel.

Por su parte, el presentador de Emparejados se ha sincerado, “al principio me costó, ahora ya le dejo sentarse en el sofá y comer con nosotros”, ha explicado entre risas Joaquín al definirse como suegro.

Programas

