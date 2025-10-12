Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Audiciones

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

El malagueño se ha reencontrado con una de sus talents del formato infantil en el escenario de La Voz y le ha dedicado unas bonitas palabras.

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

Publicidad

Celia Gil
Publicado:

Aroa Salaño vivió una de las noches más especiales de su vida en La Voz. La joven, que ya formó parte del equipo de Pablo López en La Voz Kids 2022, aunque más tarde fue robada por David Bisbal, regresó al escenario que la vio crecer para demostrar cuánto ha evolucionado como artista.

El destino tenía preparada una sorpresa: Pablo López fue el único coach en girar su silla. En cuanto terminó la actuación, Aroa no pudo contener la emoción y le recordó: “Estuve contigo en La Voz Kids”.

Pablo no la recordaba al instante, pero sí lo que sintió: “Te iba a decir que yo gané La Voz Kids dándome la vuelta solo”, confesó con una sonrisa.

El malagueño rememoró con cariño aquella etapa, la única edición de La Voz Kids en la que participó: “La suerte de que el camino nos ponga otra vez juntos… y menos mal que esta gente no se ha dado la vuelta”, comentó entre risas, mientras los demás coaches aplaudían.

Pablo también quiso dedicarle unas palabras cargadas de emoción: “Tengo la sensación de que puede pasar contigo lo que pasó con Pol”, dijo, haciendo referencia a Pol Calvo, el ganador de La Voz Kids 2022.

“Que la música me regale cosas como tú es una suerte”, añadió antes de fundirse con Aroa en un abrazo que conmovió a todos.

Un reencuentro lleno de emoción y magia que demostró que, en La Voz, los lazos creados a través de la música nunca se rompen.

Mika y Antony

Mika apuesta por Antony gracias al botón del arrepentimiento: “Los nervios pueden tener ese efecto”

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

Flor Aguilar

Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, en el centro de la polémica: posible desahucio y tensión vecinal

Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: Besos, chistes y mucho humor

José Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: besos, chistes y mucho humor

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados: “Pido que poco a poco la sociedad vaya mejorando”

Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Susana Saborido y Joaquín se sinceran: “Nuestra hija Salma entró en el cuarto mientras hacíamos el amor”

La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

La confesión de Paz Padilla : “Yo he sido infiel”

Los invitados han respondido a la pregunta sobre infidelidades propuesta por Joaquín y Susana Saborido.

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

Paz Padilla la lía al quitarse el sujetador en Emparejados

La humorista no ha podido evitar el acabar desabrochándose su sujetado y jugar con él por el plató al hablar de los colores que ella y Susana Saborido utilizan en la ropa interior.

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

Susana Saborido deja planchado a Joaquín: “Con la luz apagada es más fácil fingir”

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín

La guerra de chistes entre Paz Padilla, José Corbacho y Joaquín: “Nos van a excomulgar”

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

José Corbacho se sincera: “Roberto Leal dice que si Joaquín se hubiese sacrificado habría sido un pedazo de futbolista”

Publicidad