“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

Aroa Salaño vivió una de las noches más especiales de su vida en La Voz. La joven, que ya formó parte del equipo de Pablo López en La Voz Kids 2022, aunque más tarde fue robada por David Bisbal, regresó al escenario que la vio crecer para demostrar cuánto ha evolucionado como artista.

El destino tenía preparada una sorpresa: Pablo López fue el único coach en girar su silla. En cuanto terminó la actuación, Aroa no pudo contener la emoción y le recordó: “Estuve contigo en La Voz Kids”.

Pablo no la recordaba al instante, pero sí lo que sintió: “Te iba a decir que yo gané La Voz Kids dándome la vuelta solo”, confesó con una sonrisa.

El malagueño rememoró con cariño aquella etapa, la única edición de La Voz Kids en la que participó: “La suerte de que el camino nos ponga otra vez juntos… y menos mal que esta gente no se ha dado la vuelta”, comentó entre risas, mientras los demás coaches aplaudían.

Pablo también quiso dedicarle unas palabras cargadas de emoción: “Tengo la sensación de que puede pasar contigo lo que pasó con Pol”, dijo, haciendo referencia a Pol Calvo, el ganador de La Voz Kids 2022.

“Que la música me regale cosas como tú es una suerte”, añadió antes de fundirse con Aroa en un abrazo que conmovió a todos.

Un reencuentro lleno de emoción y magia que demostró que, en La Voz, los lazos creados a través de la música nunca se rompen.