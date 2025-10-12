Tamara Falcó cuenta una hilarante historia de su infancia relacionada con las setas

Uno de los momentos más esperados de la semana es la tertulia de actualidad, en la que los colaboradores Nuria Roca, Cristina Pardo, Tamara Falcó y Juan del Val cierran el programa del jueves. En esta ocasión, Tamara Falcó ha visto la oportunidad de relatar el suceso que vivió con su padre, cuando al no ser consciente del color de las setas que debía coger, acabó un poco perjudicado en una cena.

Al hilo de la historia de la colaboradora, Juan del Val ha contado otra anécdota similar que les sucedió a él y a Nuria Roca en un restaurante. Al cocinero no se lo ocurrió otra cosa que la de añadir setas alucinógenas a los postres de los contertulios, lo que desembocó en una vuelta a casa muy divertida en un taxi.