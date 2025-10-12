Soltera y con hijos, ¿un obstáculo para encontrar piso?: "Al poner que tenía dos hijas, ni me contestaban"

Buscar piso con niños puede llegar a convertirse en un problema, y más si lo haces sin pareja, como es el caso de Sonia. Durante meses estuvo intentando contactar con varios, pero estos la rechazaban por las nóminas o por querer entrar con sus dos hijas.

"Al principio ponía que tenía hijas en las plataformas y ni me contestaban", nos cuenta. Finalmente, decidió omitir esa información y notó una gran mejoría.

Durante cinco meses, Sonia no tuvo la oportunidad de ver ningún piso porque directamente la rechazaban. "Me pedían nóminas conjuntas", confiesa.

Como ella, Gemma ha sufrido en primera persona la discriminación que sufren las familias con hijos para encontrar pisos, un veto completamente ilegal. ¡Dale al play para escucharla!