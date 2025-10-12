Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Denuncia

Soltera y con hijos, ¿un obstáculo para encontrar piso?: "Al poner que tenía dos hijas, ni me contestaban"

Sonia tiene dos hijas y asegura que durante meses, los caseros la rechazaban por miedo a que no pudiera pagar. "Me pedían nóminas conjuntas", denuncia.

Alquiler hijo

Publicidad

Buscar piso con niños puede llegar a convertirse en un problema, y más si lo haces sin pareja, como es el caso de Sonia. Durante meses estuvo intentando contactar con varios, pero estos la rechazaban por las nóminas o por querer entrar con sus dos hijas.

"Al principio ponía que tenía hijas en las plataformas y ni me contestaban", nos cuenta. Finalmente, decidió omitir esa información y notó una gran mejoría.

Durante cinco meses, Sonia no tuvo la oportunidad de ver ningún piso porque directamente la rechazaban. "Me pedían nóminas conjuntas", confiesa.

Como ella, Gemma ha sufrido en primera persona la discriminación que sufren las familias con hijos para encontrar pisos, un veto completamente ilegal. ¡Dale al play para escucharla!

Gemma
Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Emoción, verdad y sentido del humor: la improvisada canción de arrepentimiento de Sebastián Yatra a Mika en La Voz

Emoción, verdad y sentido del humor: la improvisada canción de arrepentimiento de Sebastián Yatra a Mika en La Voz

Alquiler hijo

Soltera y con hijos, ¿un obstáculo para encontrar piso?: "Al poner que tenía dos hijas, ni me contestaban"

Joaquín se define como suegro: “Al principio me costó, ahora le dejo sentarse a comer con nosotros”

Joaquín se define como suegro: “Al principio me costó, ahora le dejo sentarse a comer con nosotros”

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”
Mejores momentos | Audiciones

Pablo se hunde al no dar al botón con este grupo: “Aquí no sabría hacer un camino con vosotros”

Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados
Emparejados | Paz Padilla y José Corbacho

¡Venimos a darlo todo! Supremme de Luxe y Kelly Roller sorprenden en Emparejados

Tamara Falcó
Durante la tertulia de actualidad

Tamara Falcó cuenta una hilarante historia de su infancia relacionada con las setas

Los colaboradores de la tertulia han comentado en el programa sus divertidas anécdotas con las setas.

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras
Mejores momentos | Audiciones

“Puede pasar contigo lo que paso con Pol Calvo en La Voz Kids”: Pablo López apuesta por esta talent como una de las ganadoras

El malagueño se ha reencontrado con una de sus talents del formato infantil en el escenario de La Voz y le ha dedicado unas bonitas palabras.

Flor Aguilar

Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, en el centro de la polémica: posible desahucio y tensión vecinal

Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: Besos, chistes y mucho humor

José Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: besos, chistes y mucho humor

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados

El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados: “Pido que poco a poco la sociedad vaya mejorando”

Publicidad