Flor Aguilar, viuda de José Luis López Vázquez, en el centro de la polémica: posible desahucio y tensión vecinal

La exmujer de José Luis López Vázquez ha sido acusada por su casero de no pagar el alquiler durante una década y de acogerse a recursos legales por vulnerabilidad para paralizar el desahucio. Ella niega las acusaciones y asegura que “no debe ni un céntimo”.

Flor Aguilar vuelve al foco mediático tras ser acusada por su casero de impagos reiterados desde hace 10 años. Según explicó el propietario en Y ahora, Sonsoles, la inquilina habría dejado de abonar las mensualidades desde el primer año y ha frenado varios intentos de desahucio alegando vulnerabilidad económica.

Flor Aguilar se defiende

Frente a estas acusaciones, Flor Aguilar defiende que está "al corriente de pago" y que puede demostrarlo con recibos. Esta afirma que no debe "ni un céntimo" y lamenta el trato recibido por parte de quienes, según dice, quieren perjudicar su imagen.

Esta ha preferido no pronunciarse acerca de su relación con sus hijas, que se habría roto tras su divorcio con José Luis López Vázquez. ¿Están estas prestándole ayuda para pagar el piso?

Los vecinos estallan

La situación ha generado malestar en el edificio. Algunos vecinos han asegurado que "nadie quiere saber nada de ella" debido a los conflictos que se han producido en los últimos años. Además, una de ellas asegura que le han prohibido la entrada en un bar por impagos.

Pese a todo, Flor insiste en que se siente injustamente señalada y que seguirá defendiendo su derecho a permanecer en la vivienda hasta que la justicia resuelva su caso. ¡Dale al play para ver la nueva vida de Flor Aguilar!

