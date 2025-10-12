Mejores momentos | Audiciones
Emoción, verdad y sentido del humor: la improvisada canción de arrepentimiento de Sebastián Yatra a Mika en La Voz
El colombiano ha improvisado una letra muy original acompañado de su compañero Pablo López con la guitarra
Los cuatro coaches de La Voz nos están regalando grandes momentos este año. Entre actuación y actuación, todos aprovechan para lanzarse pullas, hacer bromas y también para dedicarse bonitas palabras.
En esta ocasión, Sebastián Yatra ha aprovechado algún que otro malentendido con Mika en la lucha por los talents para dedicarle una improvisada canción de arrepentimiento acompañado de Pablo López con la guitarra.
Los dos cantantes se han sentado en el borde del escenario y el colombiano ha comenzado a interpretar una canción llena de sentimiento, verdad, y también mucho sentido del humor.
Mika y Malú no han podido borrar la sonrisa de su cara durante toda la actuación y Yatra ha podido soltar todo lo que llevaba dentro en ese momento. ¡Revive este momentazo de las Audiciones a ciegas en el vídeo de arriba!
