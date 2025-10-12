Esta noche, en Una nueva vida: Ferit y Serter se enfrentan a Pelin y una tragedia sacude sus vidas

Serter exige una prueba, Pelin se niega a hacérsela y Ferit, consumido por los celos y la desconfianza, acaba perdiendo el control.

En un momento de desesperación, intenta llevarse a Pelin a la fuerza para demostrar la verdad. Pero entonces Seyran, lejos de atacar a su rival, se convierte en la única que da la cara por ella.

Con una valentía que sorprende a todos, se enfrenta tanto a Ferit como a Serter: “¿Por qué le estáis haciendo pasar por esto a una embarazada?”, les grita, preocupada de verdad por la salud de Pelin y del bebé.

La tensión es insoportable. Pelin tiembla, Ferit se queda paralizado y Seyran demuestra una vez más que su corazón no entiende de rencores. La duda sobre la paternidad sigue en el aire y todo puede estallar en cualquier momento.

La noche más tensa te está esperando. No te pierdas Una nueva vida, esta noche en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.