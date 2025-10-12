Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Esta noche, en Una nueva vida: Ferit y Serter se enfrentan a Pelin y una tragedia sacude sus vidas

La duda sobre quién es el padre del hijo de Pelin lo pone todo patas arriba. Ferit, Serter y la propia Pelin se enfrentan en una fuerte discusión en mitad de la calle.

Pelin

Publicidad

Serter exige una prueba, Pelin se niega a hacérsela y Ferit, consumido por los celos y la desconfianza, acaba perdiendo el control.

En un momento de desesperación, intenta llevarse a Pelin a la fuerza para demostrar la verdad. Pero entonces Seyran, lejos de atacar a su rival, se convierte en la única que da la cara por ella.

Con una valentía que sorprende a todos, se enfrenta tanto a Ferit como a Serter: “¿Por qué le estáis haciendo pasar por esto a una embarazada?”, les grita, preocupada de verdad por la salud de Pelin y del bebé.

La tensión es insoportable. Pelin tiembla, Ferit se queda paralizado y Seyran demuestra una vez más que su corazón no entiende de rencores. La duda sobre la paternidad sigue en el aire y todo puede estallar en cualquier momento.

La noche más tensa te está esperando. No te pierdas Una nueva vida, esta noche en Antena 3. Y si no puedes esperar… adelántate ya en atresplayer.

Ferit

Ferit, contra su voluntad: deberá humillar a Seyran delante de todo el país y se marchará para siempre de la casa de los Korhan

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Pelin

Esta noche, en Una nueva vida: Ferit y Serter se enfrentan a Pelin y una tragedia sacude sus vidas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará ella casarse con él?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará casarse con él?

David Oramas

“Son los únicos sospechosos”: la familia Oramas, en el punto de mira en los próximos capítulos de La Encrucijada

Pelin rompe aguas
Avance

¡Se adelanta el parto! Pelin rompe aguas en el próximo capítulo de Una nueva vida

Ana Labordeta y Sara Sanz revelan cómo el regreso de José afectará a su relación de madre e hija en Sueños de libertad: "Os vais a enamorar de esta familia"
Entrevista exclusiva

Ana Labordeta y Sara Sanz revelan cómo el regreso de José afectará a su relación de madre e hija en Sueños de libertad: "Os vais a enamorar de esta familia"

César y Estrella
Muy emotiva

Así fue la última conversación de César con su madre: “Quiero que sean felices”

Haberse sincerado con su madre ayudó al empresario a darse cuenta de que el rencor solo le llevaría a perder a Amanda.

La huida de Umay termina de la forma más inesperada
Avance

“¡No te acerques!”: la huida de Umay termina de la forma más inesperada en los próximos capítulos de Renacer

El destino de Umay está en el aire y Bahar no imagina lo que está a punto de pasar en los próximos capítulos de Renacer.

Capítulo 412 de Sueños de libertad; 10 de octubre: Luis intenta convencer a Cristina para que no venda sus acciones

Capítulo 412 de Sueños de libertad; 10 de octubre: Luis intenta convencer a Cristina para que no venda sus acciones

Gabriel descubre que ha surgido un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa?

Gabriel descubre un problema en la sala de calderas, ¿utilizará esta información para sabotear a la empresa?

Damián defiende a Tasio: “Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces”

Damián defiende a Tasio: “Siento que te hayan tratado así. No te lo mereces”

Publicidad