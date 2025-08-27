Última hora de los incendios en España: El nuevo foco de Asturias obliga a evacuar dos pueblos, y los de Zamora continúan fuera de control

Otro día que el fuego sigue sin dar tregua en nuestro país y ya van más de 400 mil hectáreas arrasadas. La ola de incendios, además de un paisaje calcinado, ha dejado cuatro víctimas mortales, nueve personas heridas, entre ellas un joven de 18 años que continúa en estado grave, así como cientos de familias que han tenido que abandonar sus hogares.

En el Principado de Asturias la situación vuelve a complicarse después de unas jornadas en las que parecía haberse recuperado cierto control. El nuevo foco en el concejo de Ibias preocupa. Se sospecha que pudo ser provocado, y lo cierto es que la fuerza del viento lo está multiplicando en cuestión de minutos. Las imágenes térmicas captadas por drones muestran la rapidez con la que las llamas se expanden.

Este incendio ha obligado al desalojo obligatorio de dos pueblos, cuyos vecinos han tenido que abandonar sus casas rápidamente. Es el fuego que más velocidad ha cobrado de todos los declarados este verano en Asturias, y ahora concentra buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencia que luchan, sin descanso, por contenerlo.

En Castilla y León, la situación se mantiene igual de complicada. A día de hoy hay 18 fuegos activos de los cuales seis están catalogados en nivel 2 de gravedad, sobre todo en la provincia de León, donde los frentes en Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas del Campo amenazan zonas habitadas.

En Zamora, el incendio de Porto continúa siendo el más preocupante de la región con tres frentes descontrolados avanzan sin que, de momento, sea posible ponerlos bajo control. Entre las provincias de León y Zamora ya son cerca de 700 las personas desalojadas, que permanecen en instalaciones municipales o en casas de familiares a la espera de poder regresar a sus hogares.

Visita de los reyes

En medio de este escenario, los Reyes de España han decidido trasladarse a las áreas más castigadas por los incendios. Lo harán este miércoles donde recorrerán la comarca de Sanabria, en Zamora, y también Las Médulas, en León. Su agenda incluye además visitas programadas a Galicia y Extremadura en los próximos días.

El objetivo, según se ha informado, es acompañar de primera mano a las comunidades afectadas y mostrar el respaldo institucional a los equipos de emergencia y a los vecinos que lo han perdido todo o viven con la incertidumbre.

