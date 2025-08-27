Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Incendio

Última hora de los incendios en España: El nuevo foco de Asturias obliga a evacuar dos pueblos, y los de Zamora continúan fuera de control

Este miércoles los Reyes de España visitarán algunas de las zonas arrasadas por el fuego mientras España supera las 370 mil hectáreas quemadas.

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo

Última hora de los incendios en España: El nuevo foco de Asturias obliga a evacuar dos pueblos, y los de Zamora continúan fuera de control | EFE

Publicidad

Irene Rodríguez
Actualizado:
Publicado:

Otro día que el fuego sigue sin dar tregua en nuestro país y ya van más de 400 mil hectáreas arrasadas. La ola de incendios, además de un paisaje calcinado, ha dejado cuatro víctimas mortales, nueve personas heridas, entre ellas un joven de 18 años que continúa en estado grave, así como cientos de familias que han tenido que abandonar sus hogares.

En el Principado de Asturias la situación vuelve a complicarse después de unas jornadas en las que parecía haberse recuperado cierto control. El nuevo foco en el concejo de Ibias preocupa. Se sospecha que pudo ser provocado, y lo cierto es que la fuerza del viento lo está multiplicando en cuestión de minutos. Las imágenes térmicas captadas por drones muestran la rapidez con la que las llamas se expanden.

Este incendio ha obligado al desalojo obligatorio de dos pueblos, cuyos vecinos han tenido que abandonar sus casas rápidamente. Es el fuego que más velocidad ha cobrado de todos los declarados este verano en Asturias, y ahora concentra buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencia que luchan, sin descanso, por contenerlo.

En Castilla y León, la situación se mantiene igual de complicada. A día de hoy hay 18 fuegos activos de los cuales seis están catalogados en nivel 2 de gravedad, sobre todo en la provincia de León, donde los frentes en Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas del Campo amenazan zonas habitadas.

En Zamora, el incendio de Porto continúa siendo el más preocupante de la región con tres frentes descontrolados avanzan sin que, de momento, sea posible ponerlos bajo control. Entre las provincias de León y Zamora ya son cerca de 700 las personas desalojadas, que permanecen en instalaciones municipales o en casas de familiares a la espera de poder regresar a sus hogares.

Visita de los reyes

En medio de este escenario, los Reyes de España han decidido trasladarse a las áreas más castigadas por los incendios. Lo harán este miércoles donde recorrerán la comarca de Sanabria, en Zamora, y también Las Médulas, en León. Su agenda incluye además visitas programadas a Galicia y Extremadura en los próximos días.

El objetivo, según se ha informado, es acompañar de primera mano a las comunidades afectadas y mostrar el respaldo institucional a los equipos de emergencia y a los vecinos que lo han perdido todo o viven con la incertidumbre.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Una manada separada y siete heridos leves en el segundo día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
Natalia López

Última hora de los incendios en España: 300 plazas para bombero en Galicia

La Xunta de Galicia, ha convocado más de 300 plazas para bombero forestal durante la ola de incendios que ha azotado la comunidad. En concreto serán 327 plazas y serán tanto para bombero forestal como para conductor y jefe de brigada, así lo ha recogido El Diario Oficial de Galicia (DOG).

Natalia López

Última hora de los incendios en España: Dos pueblos desalojados en Asturias

Villamayor y Villacerbollín, dos localidades del municipio asturiano de Ibias, han tenido que llevar a cabo el desalojo de sus habitantes de forma obligatoria tras haberse iniciado un nuevo incendio que comenzó en la tarde del martes.

Natalia López

Última hora de los incendios en España: Reparto en Tres Cantos

élix Rodríguez de la Fuente, dependiente de la Comunidad de Madrid y técnicos del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), han llevado ya a cabo el reparto de más de 600 kilos de alimentos y la distribución de 40.000 litros de agua en pozas y benederos para los animales afectados por el incendio que se registró el día 11 de agosto en el municipio de Madrid, Tres Cantos.

imagen de perfil
Irene Rodríguez

Última hora de los incendios en España: El peor incendio de Asturias de este verano

El fuego declarado en el concejo de Ibias, Asturias, se ha convertido en el más veloz y destructivo de este verano, propagándose en cuestión de minutos gracias a las fuertes rachas de viento.

Imágenes captadas por una cámara térmica muestran la expansión de las llamas a gran velocidad, poniendo en riesgo bosques y reservas naturales de alto valor ecológico.

Última hora de los incendios en España: Asturias

Última hora de los incendios en España: Asturias

imagen de perfil
Irene Rodríguez

Última hora de los incendios en España: Visita Reyes de España

En medio de la grave crisis provocada por incendios forestales en Asturias y Castilla y León, los Reyes de España han anunciado que visitarán mañana miércoles las comarcas más castigadas, como Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León).

En los próximos días también viajarán a Galicia y Extremadura. Su visita busca ofrecer apoyo directo a los afectados y reconocer el esfuerzo de brigadistas, bomberos y voluntarios que se mantienen combatiendo las llamas.

imagen de perfil
Irene Rodríguez

Última hora de los incendios en España: Preocupación en Castilla y León

En Castilla y León, la situación en León y Zamora es igualmente grave, con 18 fuegos activos, seis en nivel 2 de gravedad. El incendio de Porto, en Zamora, sigue siendo el más peligroso con tres frentes fuera de control.

En estas provincias unas 700 personas han sido desalojadas de manera preventiva y ahora residen en centros municipales o con familiares.

imagen de perfil
Irene Rodríguez

Última hora de los incendios en España: Nuevo foco Asturias

Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para controlar los incendios activos en el norte del país. En Asturias preocupa especialmente el foco de Ibias, que avanza con gran rapidez debido al viento y ha obligado al desalojo de dos pueblos enteros.

Se cree que el incendio pudo originarse cerca de una piscina.

Última hora de los incendios en España: Muertos y heridos

Los incendios que golpea al país deja ya un saldo devastador con cuatro personas han perdido la vida y nueve más resultaron heridas, una de ellas en estado grave, un joven de 18 años.

Las llamas han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares de forma precipitada en Asturias, León y Zamora, donde permanecen en albergues o casas de familiares a la espera de poder regresar

Publicidad

Sociedad

Mozos participan en el tercer encierro de San Sebastián de los Reyes (Madrid), este martes

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, tercer día en directo

Bomberos forestales antes las grandes llamas del incendio en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo

Última hora de los incendios en España: El nuevo foco de Asturias obliga a evacuar dos pueblos, y los de Zamora continúan fuera de control

La canción del verano 2023

¿Cuál es la canción del verano este año?: aquí algunas candidatas

Efemérides de hoy 27 de agosto de 2025: Inmigrantes mueren asfixiados en un camión
Efemérides

Efemérides de hoy 27 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 27 de agosto?

El fuego cruza una carretera por el incendio forestal en las proximidades de Cipérez (Salamanca)
Incendio

El viento aviva los incendios en España con más de 95.000 hectáreas arrasadas en agosto y 16 comunidades declaradas zonas catastróficas

Varios migrantes llegando al Puerto de Motril
Inmigración

Andalucía, Cataluña y Madrid, las más 'capacitadas' para acoger migrantes no acompañadas: ¿cómo es el ranking en España?

La mayoría de comunidades, entre ellas una del PSOE, han rechazado el real decreto aprobado este martes por el Gobierno.

Ayuda para los centros educativos afectados por la DANA
Dana

Incertidumbre a unos días del inicio de curso en los centros educativos más afectados por la Dana

La Generalitat anuncia obras exprés mientras persisten las críticas de madres y padres por el estado actual en el que se encuentran los barracones casi 10 meses después de la DANA

Foto de archivo de lobos

Denuncian a una familia por colarse en el recinto de lobos de Cabárceno tras difundirse un vídeo en redes

Vecinos de León se niegan a desalojar sus casas por el fuego: "El mundo rural importa una mierda"

Vecinos de León se sienten abandonados y se niegan a irse de sus casas por el fuego: "El mundo rural importa una mierda"

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, segundo día en directo

Una manada separada y siete heridos leves en el segundo día de encierros de San Sebastián de los Reyes

Publicidad