Incendio
Última hora de los incendios en España: El nuevo foco de Asturias obliga a evacuar dos pueblos, y los de Zamora continúan fuera de control
Este miércoles los Reyes de España visitarán algunas de las zonas arrasadas por el fuego mientras España supera las 370 mil hectáreas quemadas.
Otro día que el fuego sigue sin dar tregua en nuestro país y ya van más de 400 mil hectáreas arrasadas. La ola de incendios, además de un paisaje calcinado, ha dejado cuatro víctimas mortales, nueve personas heridas, entre ellas un joven de 18 años que continúa en estado grave, así como cientos de familias que han tenido que abandonar sus hogares.
En el Principado de Asturias la situación vuelve a complicarse después de unas jornadas en las que parecía haberse recuperado cierto control. El nuevo foco en el concejo de Ibias preocupa. Se sospecha que pudo ser provocado, y lo cierto es que la fuerza del viento lo está multiplicando en cuestión de minutos. Las imágenes térmicas captadas por drones muestran la rapidez con la que las llamas se expanden.
Este incendio ha obligado al desalojo obligatorio de dos pueblos, cuyos vecinos han tenido que abandonar sus casas rápidamente. Es el fuego que más velocidad ha cobrado de todos los declarados este verano en Asturias, y ahora concentra buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencia que luchan, sin descanso, por contenerlo.
En Castilla y León, la situación se mantiene igual de complicada. A día de hoy hay 18 fuegos activos de los cuales seis están catalogados en nivel 2 de gravedad, sobre todo en la provincia de León, donde los frentes en Fasgar, Anllares del Sil, La Baña, Garaño y Colinas del Campo amenazan zonas habitadas.
En Zamora, el incendio de Porto continúa siendo el más preocupante de la región con tres frentes descontrolados avanzan sin que, de momento, sea posible ponerlos bajo control. Entre las provincias de León y Zamora ya son cerca de 700 las personas desalojadas, que permanecen en instalaciones municipales o en casas de familiares a la espera de poder regresar a sus hogares.
Visita de los reyes
En medio de este escenario, los Reyes de España han decidido trasladarse a las áreas más castigadas por los incendios. Lo harán este miércoles donde recorrerán la comarca de Sanabria, en Zamora, y también Las Médulas, en León. Su agenda incluye además visitas programadas a Galicia y Extremadura en los próximos días.
El objetivo, según se ha informado, es acompañar de primera mano a las comunidades afectadas y mostrar el respaldo institucional a los equipos de emergencia y a los vecinos que lo han perdido todo o viven con la incertidumbre.
Última hora de los incendios en España: 300 plazas para bombero en Galicia
La Xunta de Galicia, ha convocado más de 300 plazas para bombero forestal durante la ola de incendios que ha azotado la comunidad. En concreto serán 327 plazas y serán tanto para bombero forestal como para conductor y jefe de brigada, así lo ha recogido El Diario Oficial de Galicia (DOG).
Última hora de los incendios en España: Dos pueblos desalojados en Asturias
Villamayor y Villacerbollín, dos localidades del municipio asturiano de Ibias, han tenido que llevar a cabo el desalojo de sus habitantes de forma obligatoria tras haberse iniciado un nuevo incendio que comenzó en la tarde del martes.
Última hora de los incendios en España: Reparto en Tres Cantos
élix Rodríguez de la Fuente, dependiente de la Comunidad de Madrid y técnicos del Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS), han llevado ya a cabo el reparto de más de 600 kilos de alimentos y la distribución de 40.000 litros de agua en pozas y benederos para los animales afectados por el incendio que se registró el día 11 de agosto en el municipio de Madrid, Tres Cantos.
Última hora de los incendios en España: El peor incendio de Asturias de este verano
El fuego declarado en el concejo de Ibias, Asturias, se ha convertido en el más veloz y destructivo de este verano, propagándose en cuestión de minutos gracias a las fuertes rachas de viento.
Imágenes captadas por una cámara térmica muestran la expansión de las llamas a gran velocidad, poniendo en riesgo bosques y reservas naturales de alto valor ecológico.
Última hora de los incendios en España: Visita Reyes de España
En medio de la grave crisis provocada por incendios forestales en Asturias y Castilla y León, los Reyes de España han anunciado que visitarán mañana miércoles las comarcas más castigadas, como Sanabria (Zamora) y Las Médulas (León).
En los próximos días también viajarán a Galicia y Extremadura. Su visita busca ofrecer apoyo directo a los afectados y reconocer el esfuerzo de brigadistas, bomberos y voluntarios que se mantienen combatiendo las llamas.
Última hora de los incendios en España: Preocupación en Castilla y León
En Castilla y León, la situación en León y Zamora es igualmente grave, con 18 fuegos activos, seis en nivel 2 de gravedad. El incendio de Porto, en Zamora, sigue siendo el más peligroso con tres frentes fuera de control.
En estas provincias unas 700 personas han sido desalojadas de manera preventiva y ahora residen en centros municipales o con familiares.
Última hora de los incendios en España: Nuevo foco Asturias
Los servicios de emergencia trabajan sin descanso para controlar los incendios activos en el norte del país. En Asturias preocupa especialmente el foco de Ibias, que avanza con gran rapidez debido al viento y ha obligado al desalojo de dos pueblos enteros.
Se cree que el incendio pudo originarse cerca de una piscina.
Última hora de los incendios en España: Muertos y heridos
Los incendios que golpea al país deja ya un saldo devastador con cuatro personas han perdido la vida y nueve más resultaron heridas, una de ellas en estado grave, un joven de 18 años.
Las llamas han obligado a cientos de familias a abandonar sus hogares de forma precipitada en Asturias, León y Zamora, donde permanecen en albergues o casas de familiares a la espera de poder regresar
