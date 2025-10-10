Antena 3 LogoAntena3
Nuevos datos sobre la muerte de Mario Biondo: "Es una cosa de la que Raquel Sánchez Silva ya era conocedora"

La periodista Pilar Vidal asegura que Raquel Sánchez Silva habría sido conocedora de un dato íntimo de su marido Mario Biondo, clave en la investigación de su muerte.

Pilar Vidal en Espejo Público.

Espejo Público
Publicado:

Los padres de Mario Biondo no han descansado ni un minuto para esclarecer la muerte de su hijo. En el año 2013 el entonces marido de la presentadora Raquel Sánchez Silva apareció muerto en su piso de Madrid. En su momento la investigación determinó que se trataba de un suicidio. Sin embargo, los progenitores del cámara italiano siempre sostuvieron la tesis de que su hijo había sido asesinado. Una hipótesis que la justicia no ha podido esclarecer.

Ahora los Biondo presentarán un incidente de nulidad contra el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, para reclamar que se investigue, por fin, quién intervino en la muerte de Mario.

Raquel Sánchez Silva ha vuelto a estar, sin quererlo, en el centro del foco mediático. La familia del que fuera su marido no ha tenido buenas palabras para ella desde la muerte de su hijo. En el pasado ya la acusaron de no colaborar con la investigación y de ocultar información. Sin embargo, la española siempre se ha mantenido en un segundo plano y no ha querido hacer declaraciones sobre esta circunstancia ante los medios.

En estos días Sánchez Silva tampoco ha querido hablar de este trágico episodio de su vida. Preguntada por la prensa mientras paseaba por la capital ha querido dar el silencio como respuesta antes que valorar las nuevas acciones judiciales que planean los que un día fueron su suegros.

"Yo creo que ella quiere cerrar un capítulo muy desagradable"

Señala Alonso Caparrós que Raquel "lo ha tenido que pasar muy mal, en toda esta historia da la sensación de que ella tiene algo que ver y creo que lo que quiere es cerrar un capítulo my desagradable". Encuentra además "una desarmonía entre lo que quieren sus padres y lo que quiere ella". "Los padres son incapaces de cerrar ese duelo. No sé cómo reaccionaría ante una tragedia tan grande".

Para Gema López todo el tema del posible juego sexual sale de la boca de Raquel en el propio tanatorio y no aparece reflejado en ningún informe. "¿Tú contarías a gente que prácticamente no conoces que tu marido ha muerto de esa manera en el propio tanatorio?", se preguntaba.

Pilar Vidal da un dato más y aporta que igual Raquel en aquel momento cuando tiene que declarar cosas tan íntimas como los estupefacientes y los juegos sexuales de su marido sufrió un bloqueo. "Pensaba en proteger la imagen del que entonces era su marido y había perdido la vida. Es una cosa de dos y una cosa de la que ella era conocedora", asegura.

