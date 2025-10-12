José Corbacho y Paz Padilla revolucionan Emparejados: besos, chistes y mucho humor

Paz Padilla ha entrado en el plató de Emparejados bailando twerking una energía que la invitada ha explicado con una bonita historia sobre su madre.

La actriz ha confesado que su madre decía que era “radiactiva” en vez de hiperactiva. Una forma de ser que ha asegurado que le da ciertos problemas al olvidarse de las cosas.

José Corbacho ha recordado también el día en el que conoció a Paz Padilla en el teatro de Cádiz. Ambos han bromeado sobre ese primer encuentro en el que la humorista decidió que quería cambiar su profesión de enfermera y dedicarse al mundo de la interpretación.

Con mucho sentido del humor, Joaquín no ha dudado en empezar una ronda de chistes con los invitados que ha terminado con los tres a carcajadas.

Susana Saborido ha querido hacer una reflexión sobre la facilidad para fingir en el sexo con la luz apagada. A la hora de hablar de la ropa interior que les gusta llevar, Susana y Paz Padilla han ensalzado el color carne en la ropa interior. Para demostrarlo, la invitada ha enseñado sus bragas y ha terminado desabrochándose el sujetado ante la estupefacción de todos en Emparejados.

Los besos han formado parte del programa, Joaquín y Susana han demostrado cómo se dan distintos tipos de besos, pero para terminar el juego, el beso más apasionado se lo han dado Joaquín y José Corbacho tras las bonitas palabras del director.

La pirámide del picante ha puesto a los invitados y presentadores en más de un apuro. José Corbacho y Paz Padilla se han sincerado sobre sus relaciones, confesando que han llegado a ser infieles.

Un programa lleno de buena energía, humor y confidencias entre dos grandes amigos así ha sido la visita de Paz Padilla y José Corbacho a Emparejados.