Crisis migratoria
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las protestas continúan a cuatro días de la visita de los Reyes
Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.
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Diez semanas han pasado desde la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta. A pesar de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comunicado que 11.026 migrantes han regresado a Marruecos o han sido expulsados desde agosto, las protestas continúan. El propio ministro reconoce que todavía permanecen en la ciudad personas que entraron de forma irregular durante la crisis del 30 y 31 de julio y que se encuentran dispersas por montes, viviendas y distintas barriadas.
Los ceutíes se sienten abandonados y aseguran estar hartos de una situación que se prolonga en el tiempo. "Son muchos días y no le vemos futuro", lamentan. Además, sostienen que el desalojo de la playa del Trampolín no ha conseguido calmar la situación, ya que, según denuncian, algunos migrantes se esconden en los montes para evitar ser filiados.
Todo ello ocurre a cuatro días de la visita de los Reyes, Felipe VI y Letizia, que los vecinos esperan con entusiasmo y ante la que depositan sus esperanzas de dar mayor visibilidad a la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: "Ceuta no se rinde"
Bajo el lema "Ceuta no se rinde", los vecinos de la ciudad autónoma continúan con las protestas y saliendo a la calle para reivindicar soluciones. Denuncian sentirse abandonados y aseguran estar hartos de una situación que se prolonga en el tiempo y ante la que muchos reconocen estar perdiendo incluso la esperanza.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Guano, último gran asentamiento pendiente de desalojo
La explanada del Guano sigue siendo el último gran asentamiento de inmigrantes pendiente de desalojo en Ceuta. Centenares de personas permanecen en la zona, entre chabolas y refugios improvisados, mientras se habilitan nuevas plazas en los recursos de acogida temporal.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Así será el viaje de los Reyes a Ceuta y Melilla
Lo primero que harán Felipe VI y Letizia nada más llegar a ambas ciudades será mantener una reunión a puerta cerrada con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y su homólogo en Melilla, Juan José Imbroda. Los Reyes también tendrán un encuentro con unas 150 personas de la sociedad civil, entre agentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, profesores, bomberos, trabajadores del sector turístico, empresarios y propietarios de pequeños comercios. También estarán con representantes de las distintas confesiones religiosas, un elemento especialmente significativo por la diversidad y convivencia que caracterizan a las dos ciudades autónomas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Los Reyes invitarán a representantes civiles de Ceuta y Melilla el 12 de octubre
Los Reyes invitarán a representantes de la sociedad civil de Ceuta y Melilla a la tradicional recepción del 12 de octubre en el Palacio Real. Se trata de una iniciativa poco habitual —se hizo con los afectados por la dana o con los del volcán de La Palma— y un gesto de deferencia a una población que ha sufrido en primera línea la entrada masiva de más de 80.000 personas por la frontera del Tarajal (Ceuta) los pasados 30 y 31 de julio y que vive ahogada desde entonces esperando soluciones que van llegando, pero con cuentagotas.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Defensor del Pueblo apela a la Constitución y la solidaridad entre regiones para Ceuta
El defensor el Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recordado que la Constitución "habla de la unidad de España" pero también de la solidaridad entre las regiones, que cree deben aplicar para resolver la situación de la acogida de los menores migrantes que han llegado solos a Ceuta.
En un encuentro informativo, Gabilondo ha convocado a esa "solidaridad entre ellas" que recoge el artículo 2 de la Carta Magna sobre la unidad de España en la acogida de los 2.434 menores solos que hay en Ceuta. "Estos asuntos se resuelven, desde luego, con acuerdo de todas las administraciones, sino no hay solución".
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Elma Saiz acompañará a los Reyes en su visita a Melilla la próxima semana
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha adelantado hoy que acompañará a los Reyes Felipe VI y Letizia en su visita a Melilla, que realizarán la próxima semana, en la que también irán a Ceuta. Saiz ha realizado estas declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, al ser preguntada si ella iba a compañar a los Reyes en su visita a las ciudades autónomas que tendrá lugar los días 13 y 14 de octubre.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Gobierno aprobará una ayuda de 45,3 millones para compensar gastos asumidos por Ceuta
El ministro de Hacienda, Arcadi España, garantizó este miércoles la "estabilidad financiera" de Ceuta a la vez que anunció una ayuda de 45,3 millones de euros que será aprobada el próximo martes para atender gastos asumidos por el Gobierno autonómico por la crisis.
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Buenos días, empieza la cobertura
La crisis migratoria de Ceuta cumple hoy diez semanas. Sigue en directo toda la actualidad y la última hora sobre la situación que atraviesa la ciudad autónoma.
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