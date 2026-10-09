Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Las protestas continúan a cuatro días de la visita de los Reyes

Diez semanas han pasado desde la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta. A pesar de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha comunicado que 11.026 migrantes han regresado a Marruecos o han sido expulsados desde agosto, las protestas continúan. El propio ministro reconoce que todavía permanecen en la ciudad personas que entraron de forma irregular durante la crisis del 30 y 31 de julio y que se encuentran dispersas por montes, viviendas y distintas barriadas.

Los ceutíes se sienten abandonados y aseguran estar hartos de una situación que se prolonga en el tiempo. "Son muchos días y no le vemos futuro", lamentan. Además, sostienen que el desalojo de la playa del Trampolín no ha conseguido calmar la situación, ya que, según denuncian, algunos migrantes se esconden en los montes para evitar ser filiados.

Todo ello ocurre a cuatro días de la visita de los Reyes, Felipe VI y Letizia, que los vecinos esperan con entusiasmo y ante la que depositan sus esperanzas de dar mayor visibilidad a la situación que atraviesa la ciudad autónoma.

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