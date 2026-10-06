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Última hora de la crisis en Ceuta, en directo: La Policía mantiene el control del asentamiento en la playa para evitar nuevas ocupaciones

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Cientos de migrantes continúan viviendo en la playa del Trampolín después de haberse pospuesto el desalojo del asentamiento. 30 SEPTIEMBRE 2026;CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 30/09/2026

El asentamiento ilegal de El Trampolín no es desalojado hoy EUROPAPRESS

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La Policía Nacional mantiene en marcha un dispositivo de control en el entorno de la bahía norte de Ceuta para evitar que los migrantes puedan volver a la playa del Trampolín o a la zona próxima a la planta desaladora, dos lugares ya desalojados. La crisis migratoria continúa en Ceuta tras el asalto masivo en julio.

Fuentes policiales han confirmado a EFE que el operativo intenta evitar que los migrantes que entre el domingo y el lunes huyeron hacia las zonas de montes de la ciudad traten de volver a las playas para llevar a cabo un nuevo campamento. El traslado durante este fin de semana de más de 1.500 personas que ocupaban la playa del Trampolín hasta el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) próximo a la frontera del Tarajal ha motivado en las últimas horas que decenas de migrantes optaran por no subir a los autobuses y huir en dirección al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Sigue en directo la última hora de la crisis en Ceuta.

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Última hora de la crisis en Ceuta, en directo | La Policía Nacional mantiene en marcha un dispositivo de control en el entorno de la bahía norte de Ceut

La crisis migratoria continúa en Ceuta tras el asalto masivo en julio. Agentes de la Policía Nacional mantiene en marcha un dispositivo de control en el entorno de la bahía norte de Ceuta para evitar que los migrantes puedan volver a la playa del Trampolín o a la zona próxima a la planta desaladora, dos lugares ya desalojados.

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Migrantes en el asentamiento en la playa de El Trampolín, a 30 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). Cientos de migrantes continúan viviendo en la playa del Trampolín después de haberse pospuesto el desalojo del asentamiento. 30 SEPTIEMBRE 2026;CRISIS MIGRATORIA Marcos Moreno / Europa Press 30/09/2026

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