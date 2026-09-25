"El 15 de octubre no quedará nadie en la playa del Trampolín": las palabras del ministro Ángel Víctor Torres a unas vecinas ceutíes

Ángel Víctor Torres se reunió con el delegado de Gobierno en Ceuta y varias vecinas se presentaron con megáfonos reclamando al ministro, que se reuniera con ellas: "Yo mismo le insistí con el megáfono para que bajara y vino y nos dije que porqué no se lo habíamos pedido antes", cuenta Fani, una de las vecinas.

El ministro les trasladó a las vecinas la preocupación de solucionar lo ocurrido cuanto antes y les dijo una fecha: "El 15 de octubre no quedará ningún migrante en la playa del Trampolín", a lo que las vecinas han respondido que no saben si creerle y le dan un "voto de confianza". La preocupación continúa en la ciudad con el aumento de asentamientos que están construyendo para todos los migrantes que todavía quedan en Ceuta: "Quieren convertir Ceuta en un CETI, les ponen una pulsera, van a comer y se pasan el resto del día en la ciudad, encima están preparando hacer más campamentos".

Preocupados por un efecto llamada

Las vecinas le trasladaron al ministro Ángel Víctor Torres que no podían trasladarlos a la península porque sería un efecto llamada: "También le dijimos que los menores tenían que ser devueltos, y dijo que no, que había que trasladarlos a la península". Añaden que el propio ministro les transmitió que se iban a acabar los campamentos cerca del núcleo poblacional.

El periodista Javier Caraballo ha querido lanzar una pregunta a las vecinas que protestaron ayer contra el ministro: ¿Creéis que es prioritario que el rey vaya a Ceuta? No, para que va a venir 57 días después y cuentan que en la reunión que tuvieron junto al ministro, le enseñaron vídeos de peleas que tuvieron los propios migrantes, teniendo que intervenir la policía el pasado jueves y el propio ministro se quedó inaudito: "No sabía nada, no contestó nada".

"¿Es normal ir a comprar rodeado de militares?"

Las propias vecinas también le mostraron sus preocupaciones cotidianas al ministro: "Le dije que si ve normal estar rodeado de militares, ir con niños a la compra y que solo vean militares, no es normal, lo hemos asumido como normalidad", apostilló.

Por último han querido agradecer a la policía por su labor en las playas de Ceuta: "Les damos las gracias porque gracias a ellos, muchos se están yendo de las playas de vuelta a Marruecos".

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