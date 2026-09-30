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Crisis de la vivienda

Varsavsky cuestiona los decretos de vivienda: "Las medidas de izquierdas crean más pobres porque viven de ellos"

El empresario Martín Varsavsky vuelve al plató de 'Espejo Público' y se muestra muy crítico con las medidas adoptadas por el Gobierno ante el problema de la vivienda.

Martin Varsavsky

Martín Varsavsky reacciona a las declaraciones de Yolanda Díaz llamando a la movilización

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Sonsoles Martín
Sonsoles Martín
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La vicepresidenta Yolanda Díaz llamó a la movilización contra en el gobierno por el tema de la vivienda. Un gobierno del que forma parte. Ante estas palabras reaccionaba el empresario Martín Varsavsky sin demasiada sorpresa: "El gobierno está roto, ya no tiene apoyo por ningún lado e inclusive ahora los que están dentro".

Para Varsavsky es algo que "se ve en todos los campos". Entre otras menciona la postura ante la crisis de Ceuta: "es la agonía de este gobierno, es un hundimiento".

En este marco, Varsavsky también aborda el polémico desahucio de Maricarmen, la octogenaria que sigue ingresada en el hospital Gregorio Marañón de Madrid, a la espera de ser dada de alta. Según cuenta, hace tan solo unas horas conoció personalmente al propietario de la vivienda de Maricarmen. Martín le defiende y explica que tiene un solo inmueble y vuelve a arrojar otro dardo al Ejecutivo: "estos locos del gobierno lo llaman a este hombre fondo buitre carroñero".

Y añade que "un tercio de todos los españoles tienen otra vivienda además de la suya".

"Los decretos son soluciones que crean más pobres"

El problema de la vivienda en España es un hecho y nadie puede negarlo: "Eso es claro" argumenta Martín,. Y apostilla: "Y estamos todos de acuerdo que la mayoría de los españoles están ahogados por lo que tienen que pagar por su vivienda".

Pero para Martín, las soluciones que propone la izquierda "son soluciones que crean más pobres". Para que hubiera menos pobres, afirma Martín, la vivienda, tendría que ser "más barata".

Martín Varsavsky tiene empresas en Nueva York, California o Texas: "las políticas de allí son muy diferentes a las de aquí", argumenta el empresario. Dice que en Texas, por ejemplo "es mucho más fácil construir vivienda porque todo es más fácil, lo que lleva a alquileres más baratos".

Según Martín Varsavsky, la vivienda "es un mercado, en el que al igual que el trabajo, hay oferta y demanda".

"La demanda aumenta porque hay un gobierno tan proinmigración"

Además, Martín no ve con buenos ojos las medidas recogidas en los decretos que el gobierno va a votar el próximo viernes en el Congreso en una sesión extraordinaria y que fueran ayer aprobadas en el Consejo de Ministros: "Estas medidas del gobierno van a reducir la oferta y van a aumentar la demanda". Y añade: "la demanda aumenta porque hay un gobierno tan proinmigración. Desde el año 2020-21 se han creado un millón más de hogares".

El empresario argumenta que ahora en España se construyen la mitad de las viviendas que se necesitan por año y "eso es después de ocho años de gobierno socialista". E ironiza: "ahora se despertaron y dicen hay un problema de la vivienda".

Martín Varsavsky no deja de ser muy crítico con la izquierda. Apunta que "a la gente de izquierda le cuesta entender que sus medidas crean más pobres" y los crean, en su opinión "porque al final la izquierda vive de los pobres".

Para el empresario el tema de que los sueldos estén tan deprimidos, y la "vivienda tan cara" tiene que ver mucho con la "inmigración excesiva".

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