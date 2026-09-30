El vídeo viral de un supuesto repartidor subiendo a la cima del Aneto para entregar unas pizzas

Las redes se han quedado sin palabras al ver este vídeo viral. En él se puede apreciar a un hombre con una mochila de una conocida marca de delivery haciendo la ruta de ascenso al Aneto. Una vez llega a la cima, abre las cajas de las pizzas que portaba.

El supuesto repartidor, al no poder confirmarse puesto que se desconoce si podría tratarse de una simple broma o cualquier otro tipo de acción publicitaria, llega incluso a escalar.

#ubereat #hike @mehdi_2_1_6 N’hésitez pas si vous avez une commande uber eat à passé en montagne #aneto #fyp @AlpiCore [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/original-sound-7672560612869802784?refer=embed|||♬ original sound - Fynn]]

El Aneto es el pico más elevado de los Pirineos y el segundo más alto de la península ibérica, con una altitud de 3.404 metros sobre el nivel del mar. Se encuentra situado en el Parque natural Posets-Maladeta, en el municipio de Benasque, provincia de Huesca, comunidad autónoma de Aragón.

Forma parte del macizo de la Maladeta y, ubicado en el valle de Benasque, está constituido por terrenos paleozoicos de naturaleza granítica y materiales mesozoicos. En su cara norte, a partir de los 2810 m aproximadamente, se encuentra el mayor glaciar de los Pirineos, con unas 100 ha de superficie.