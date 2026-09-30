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Receta de dorada a la lima con chips de yuca: riquísima y lista solo en diez minutos

Karlos Arguiñano ha preparado una exquisita dorada a la lima con chips de yuca. Un manjar que solo necesita diez minutos de horno. ¿Quieres aprender a cocinarlo? Presta atención a la receta.

Receta de dorada a la lima con chips de yuca

Receta de dorada a la lima con chips de yuca: riquísima y lista solo en diez minutos

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Borja Tamayo
Publicado:

Ingredientes (4 p.)

2 doradas (hermosas)

1 yuca

2 limas

2 dientes de ajo

1 cucharada de azúcar

1-2 cucharadas de salsa de soja

1 cucharada de aceite de sésamo

aceite de oliva virgen extra

sal

perejil

Elaboración

Esparce sobre la bandeja de horno un poco de sal y un hilo de aceite de oliva. Retira las cabezas de las doradas, saca los lomos y ponlos en la bandeja. Condiméntalos con una pizca de sal y un chorro de aceite de oliva. Hornea (con el horno precalentado) a 220ºC durante 10 minutos.

Para la vinagreta, mezcla en un bol la ralladura de una lima y el zumo de las 2, el azúcar, la salsa de soja y el aceite de sésamo. Mezcla bien para que se disuelva el azúcar. Incorpora el ajo finamente picado y perejil picado al gusto y vuelve a mezclar. Deja reposar hasta el momento de servir.

Pela la yuca con ayuda de un pelador. Haz láminas finas también con el pelador. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe los chips de yuca hasta que estén dorados y crujientes. Escurre los chips sobre un papel absorbente de cocina y sazónalos.

Sirve un lomo de dorada en cada plato y riega con la vinagreta de lima justo antes de servir. Acompaña con los chips de yuca y decora con perejil.

Consejo

Añade la vinagreta fresca justo en el momento de servir para que el contraste de temperatura y acidez potencie el sabor del pescado sin resecarlo.

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