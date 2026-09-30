Última hora de la acampada en Sol: Crece la acampada de la Puerta del Sol y las tiendas de campaña se despliegan hasta las bocas del metro

Una multitud de personas han pasado la madrugada acampadas en la Puerta del Sol como protesta por la crisis de la vivienda. Desde allí, aseguran que "o cae el rentismo o cae el Gobierno". Esta protesta, que ya lleva 4 noches, ha visto aumentado su número de tiendas de campaña, un día después de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros dos decretos de vivienda.

Desde el Sindicato de Inquilinas, han visto "imposible hacer una estimación" de cuántos acampados hay, ya que alegan que "hay muchísima gente". En el cuarto día consecutivo de acampada, la Puerta del Sol ha visto aumentado su número de tiendas de campaña de manera visible, ocupando más espacio de la plaza al sobrepasar el perímetro de carpas las bocas de metro.

La protesta de esta mañana se ha producido a partir de las 9:00 horas, con los miembros de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), que han clamado frente al edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Esta asociación de educadores, ataviados con sus camisetas amarillas, ha sido la que ha encabezado en las primeras horas de este miércoles las reivindicaciones en el centro de la capital, con gritos contra la presidencia de la comunidad, pidiendo por la regulación de la vivienda: "Sin vivienda no hay educación".

El Ayuntamiento advierte de la presencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina en la Puerta del Sol

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió este miércoles del hallazgo de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina en la acampada de la Puerta del Sol que suponen un "peligro claro para el orden público y para la seguridad" si la Delegación del Gobierno no procede al desalojo.

Almeida explicó que hoy remitirá un nuevo documento a la Delegación del Gobierno con pruebas de estos hallazgos; permitirán aportar información ante una posible "querella penal" contra la Delegación por no actuar para evitar esta acampada. Almeida señaló que "se han producido altercados ya violentos" y que la acampada ha vandalizado el monumento del Oso y el Madroño con pegatinas y frases como "eat the rich" y "Ayuso, cuidado".

Bildu confirma su apoyo en el Congreso a los dos decretos de vivienda

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha confirmado que su grupo apoyará en el Congreso los dos decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalidan o se derogan.

El diputado 'abertzale' ha justificado el apoyo de EH Bildu a los decretos argumentando que, aunque no son la solución completa, ayudarán a miles de familias en situación de vulnerabilidad. "Jamás vamos a anteponer nuestro cálculo político a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo", ha manifestado el portavoz.