Desahucio Maricarmen
Última hora de la acampada en Sol: Crece la acampada de la Puerta del Sol y las tiendas de campaña se despliegan hasta las bocas del metro
La acampada de la Puerta del Sol mantiene la presión para exigir más protección frente a los desahucios mientras el Gobierno pide que se valoren las medidas del decreto antes de decidir el voto.
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Una multitud de personas han pasado la madrugada acampadas en la Puerta del Sol como protesta por la crisis de la vivienda. Desde allí, aseguran que "o cae el rentismo o cae el Gobierno". Esta protesta, que ya lleva 4 noches, ha visto aumentado su número de tiendas de campaña, un día después de que el Gobierno aprobara en el Consejo de Ministros dos decretos de vivienda.
Desde el Sindicato de Inquilinas, han visto "imposible hacer una estimación" de cuántos acampados hay, ya que alegan que "hay muchísima gente". En el cuarto día consecutivo de acampada, la Puerta del Sol ha visto aumentado su número de tiendas de campaña de manera visible, ocupando más espacio de la plaza al sobrepasar el perímetro de carpas las bocas de metro.
La protesta de esta mañana se ha producido a partir de las 9:00 horas, con los miembros de la Plataforma Laboral Escuelas Infantiles (PLEI), que han clamado frente al edificio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Esta asociación de educadores, ataviados con sus camisetas amarillas, ha sido la que ha encabezado en las primeras horas de este miércoles las reivindicaciones en el centro de la capital, con gritos contra la presidencia de la comunidad, pidiendo por la regulación de la vivienda: "Sin vivienda no hay educación".
El Ayuntamiento advierte de la presencia de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina en la Puerta del Sol
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió este miércoles del hallazgo de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina en la acampada de la Puerta del Sol que suponen un "peligro claro para el orden público y para la seguridad" si la Delegación del Gobierno no procede al desalojo.
Almeida explicó que hoy remitirá un nuevo documento a la Delegación del Gobierno con pruebas de estos hallazgos; permitirán aportar información ante una posible "querella penal" contra la Delegación por no actuar para evitar esta acampada. Almeida señaló que "se han producido altercados ya violentos" y que la acampada ha vandalizado el monumento del Oso y el Madroño con pegatinas y frases como "eat the rich" y "Ayuso, cuidado".
Bildu confirma su apoyo en el Congreso a los dos decretos de vivienda
El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha confirmado que su grupo apoyará en el Congreso los dos decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalidan o se derogan.
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El diputado 'abertzale' ha justificado el apoyo de EH Bildu a los decretos argumentando que, aunque no son la solución completa, ayudarán a miles de familias en situación de vulnerabilidad. "Jamás vamos a anteponer nuestro cálculo político a las necesidades de la gente, a las necesidades del pueblo", ha manifestado el portavoz.
Última hora de la acampada en Sol: El decreto de prórroga automática de alquileres se publicará el jueves, con riesgo de no entrar en vigor
El decreto ley de la prórroga automática de los contratos de alquiler, que aprobó el Consejo de Ministros este martes a instancias de Sumar y el Sindicato de Inquilinas, se publicará este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la víspera de su votación en el Congreso, con lo que corre el riesgo de que no llegue a entrar en vigor ni un día.
Última hora de la acampada en Sol: Los propietarios de viviendas cargan contra los decretos por suponer una "ruptura del ordenamiento jurídico"
La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) reclamó este miércoles la retirada de los dos reales decretos-ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno al considerar que suponen una "ruptura del ordenamiento jurídico español" y trasladan a los propietarios responsabilidades que corresponden a las administraciones públicas.
Última hora de la acampada en Sol: El PSOE defiende que Maricarmen "ha hecho un clic" en políticas de vivienda y afea que "nadie espere nada" de PP y Vox
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha defendido este miércoles que el desahucio de Maricarmen "ha hecho un clic" en las políticas de vivienda, lo que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a aprobar dos reales decretos ley que se tienen que votar este viernes en el Congreso de los Diputados.
Última hora de la acampada en Sol: PNV no adelanta si apoyará los decretos de Vivienda y dice que no estarán en "la trinchera" sino buscando acuerdos
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, no ha adelantado cuál será el viernes el sentido de su voto a los decretos ley de Vivienda del Gobierno, y aunque cree que "no solucionarán la crisis habitacional", ha asegurado que no estarán en "la trinchera", sino que buscarán alcanzar acuerdos.
Última hora de la acampada en Sol: El segundo decreto de vivienda incluye una compensación al inquilino si el propietario no quiere renovar
El segundo real decreto-ley de vivienda aprobado por el Gobierno, acordado con Sumar y todavía sin publicar en el BOE, establece que los propietarios que decidan no renovar un contrato de alquiler de vivienda habitual deberán compensar al inquilino con, al menos, el equivalente a 12 mensualidades de una vivienda de características similares.
Última hora de la acampada en Sol: Rufián dice que leerá "hasta la última coma" de los decretos de Vivienda y se niega a adelantar su apoyo
El portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado este miércoles que leerá "a contraluz" y "hasta la última coma" los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán el viernes, y se ha negado a dar ya por hecho su apoyo, pese a lo que se diga en su partido desde Barcelona.
Última hora de la acampada en Sol: Bildu confirma que apoyará en el Congreso los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno
El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha confirmado que su grupo apoyará en el Congreso los dos decretos ley en materia de vivienda aprobados por el Gobierno y que se votarán este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalidan o se derogan.
Última hora de la acampada en Sol: El Ayuntamiento de Madrid advierte de la presencia de cuchillos de grandes dimensiones y adoquines en la acampada de Sol
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, advirtió este miércoles del hallazgo de cuchillos de grandes dimensiones, adoquines y hornillos de cocina en la acampada de la Puerta del Sol que suponen un "peligro claro para el orden público y para la seguridad" si la Delegación del Gobierno no procede al desalojo.
Última hora de la acampada en Sol: Mónica García cree que los socios respaldarán los decretos de vivienda y minimiza que el segundo no esté aún en el BOE
La ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, se ha mostrado convencida de que imperará el "sentido común" en los socios parlamentarios y el Ejecutivo contará con los apoyos parlamentarios, incluidos Junts y PNV, para convalidar este viernes en el Congreso las medidas de vivienda.
Última hora de la acampada en Sol: Maíllo convencido del apoyo de Podemos a los reales decretos de vivienda
El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, se ha mostrado convencido del apoyo de Podemos a los dos reales decretos de vivienda que se someterán a votación este viernes en el Congreso. Asimismo, ha defendido que las medidas recogen las peticiones del sindicato de inquilinas.
Última hora de la acampada en Sol: Los propietarios recibirán una compensación por la suspensión de desahucios hasta 2030, salvo "fondos buitre"
Los demandantes podrán recibir una compensación por la suspensión de determinados procedimientos de desahucio de personas vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque este mecanismo no se aplicará a las entidades que el decreto identifica como "fondos buitre".
Última hora de la acampada en Sol: Vox confirma su rechazo a los decretos de vivienda porque generarán "menos oferta" de casas y "más demanda"
Vox ha ratificado este miércoles su rechazo a los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno porque, a su juicio, ahondan en la problemática de la poca oferta de casas y la mucha demanda. A su juicio, el primer decreto "continúa una trayectoria que viene padeciendo España desde hace muchos años: menos oferta y más demanda".
Última hora de la acampada en Sol: Feijóo anuncia que el PP votará no a los decretos "trampa" de vivienda del Gobierno
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido votará este viernes en contra de los dos decretos "trampa" de vivienda aprobados por el Gobierno y ha reclamado una legislación segura. "Nosotros no vamos a apoyar en ningún caso una trampa de esta naturaleza".
Última hora de la acampada en Sol: El Gobierno prohíbe a los fondos buitre comprar viviendas por debajo del 70% de su valor hasta 2028
El Gobierno ha limitado hasta el 31 de diciembre de 2028 la adquisición de viviendas por parte de 'fondos buitre', es decir, entidades, con o sin personalidad jurídica, que incluyan en su objeto social la adquisición de inmuebles y pretendan adquirir una vivienda por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado.
Última hora de la acampada en Sol: El decreto de alquileres indefinidos obligará al propietario a indemnizar al inquilino en caso de romper el contrato
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado hoy que el decreto ley que establece la renovación automática de los contratos de alquiler para convertirlos en indefinidos obligará al propietario a indemnizar al inquilino si decide romper el contrato.
Bustinduy ha defendido en los pasillos del Congreso la renovación automática de los contratos de alquiler que se incluye en el segundo de los dos decretos aprobados por el Gobierno, el que por el momento está pendiente de publicarse en el Boletín Oficial del Estado pese a que se vota este mismo viernes en el Congreso para decidir si se convalida o se deroga.
Última hora de la acampada en Sol: "Hay muchísima gente"
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión de la última hora sobre la acampada en el Puerta del Sol de Madrid por la situación de la vivienda.
La acampada, que venía congregando cerca de un millar de personas en el centro de Madrid, ha aumentado su número de tiendas de campaña, un día después de que el Gobierno aprobase en el Consejo de Ministros dos decretos de vivienda.
Desde el Sindicato de Inquilinas han visto "imposible hacer una estimación" de cuántos acampados hay ya que alegan que "hay muchísima gente".
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