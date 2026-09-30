José Carlos Díez, economista sobre la vivienda: "En España hay un déficit de oferta y no hay ninguna medida incluida en los dos decretos"

José Carlos Díez, economista, se ha pronunciado tras conocer varias de las medidas adoptadas en el 'Decreto Maricarmen'. Tras analizarse una de las disposiciones del nuevo decreto ley que impone a los arrendadores abonar indemnizaciones de hasta doce mensualidades a los inquilinos si no prorrogan los contratos, el analista ha calificado la estrategia gubernamental de frontal error de diagnóstico: "Me parece un disparate. El problema de la vivienda en España es un déficit de oferta, en el año 2007 teníamos un exceso y ahora todo lo opuesto".

Díez ha criticado a Pedro Sánchez: "Tras ocho años de mandato no se han promovido iniciativas dirigidas a ampliar la oferta de vivienda" y señala que la penalización recae en los pequeños propietarios.

"Hay que aumentar la oferta, no hay ninguna medida en los dos decretos que vaya a aumentar la oferta. El Gobierno lleva ocho años gobernando. El problema está en la vivienda en propiedad y en la vivienda en alquiler".

"El 92% de los propietarios en Madrid, son familias"

"El 92% de los propietarios en Madrid son familias y trabajadores que han ahorrado para comprar otra vivienda y ponerla en alquiler. Para el PSOE es complicado ya que se está yendo contra propietarios de viviendas que son votantes suyos", ha matizado.

Preguntado sobre qué le recomendaría a Pedro Sánchez, ya que José Carlos Diez fue asesor del presidente durante su primer año de mandato, el economista se ha mostrado escéptico sobre la receptividad del presidente: "Da igual si él no escucha, todo lo que le entra le sale. Está en campaña electoral, pero él nunca piensa en solucionar los problemas de los ciudadanos. Así no se puede gobernar un país".

El problema económico

Díez ha alertado sobre la desnaturalización de los incentivos laborales a través de los subsidios estatales: "El Ingreso Mínimo Vital era una política activa de empleo. El disparate actual es, que si vienen 600.000 personas y 400.000 se quedan con el IMV, esas personas no tienen por qué trabajar".

Por último, al evaluar la senda de tipos de interés y el endurecimiento financiero marcado por los bancos centrales, el economista defendió la necesidad de controlar la inflación sin "estrangular" el mercado de trabajo: "El Banco Central tiene que subir los tipos, porque si no lo que haces es acelerar el problema y la inflación. El tema es no pasarte para no provocar una caída del empleo, y finaliza diciendo que hasta que los tipos del euríbor no crezcan, no "nos harán daño".

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