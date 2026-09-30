Hallan un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Sagunto

La Guardia Civil ha hallado un cuerpo sin cabeza ni extremidades flotando en la costa de Sagunto (Valencia). El cadáver del hombre se encontraba en un avanzado estado de descomposición.

Los especialistas de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación y ahora intentan llevar a cabo la identificación del cuerpo.

Según ha informado el diario Las Provincias, agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil han asumido las primeras investigaciones en coordinación con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal para identificar el cuerpo con la toma de muestras de ADN y su cotejo con perfiles genéticos de personas desaparecidas.

El citado diario indica que el cuerpo, sin cabeza, manos ni pies, y que carecía de ropa, fue avistado la tarde del lunes desde una embarcación recreativa que navegaba por la zona y dio el aviso de inmediato. Tras el aviso, una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Valencia lo rescató y trasladó a su base en las dependencias del Club Náutico de Valencia.

Una comisión judicial y agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil se personaron en las instalaciones portuarias, asumiendo las primeras investigaciones en coordinación con los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal.

El cuerpo, tras las primeras diligencias de la investigación, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Valencia, donde extrajeron muestras de ADN para cotejar su perfil genético con los de la base de datos de personas desaparecidas.