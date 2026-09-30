Muere trágicamente tras caer a las vías del metro al quedarse su bolso atascado entre las puertas del vagón en Brooklyn

Un hombre ha muerto tras caer a las vías del metro después de que su bolso quedara atrapado entre las puertas del vagón. Ha ocurrido en Brooklyn a plena hora punta de un lunes por la tarde, destaca 'New York Post' y otros medios locales.

Se trata de Yaw Boahene, de 57 años, que usaba un bastón, salía de un tren de la línea A con dirección norte en la estación de Utica Avenue en Bedford-Stuyvesant alrededor de las 5:50 horas cuando su bolsa de plástico azul se atascó en las puertas en el momento en el que el metro comenzó a alejarse, según informaron la policía y fuentes cercanas al citado medio.

Cuando el tren empezó a salir de la estación, Boahene permanecía agarrando la bolsa, de manera que golpeaba las puertas con su bastón de manera desesperada a la vez que aceleraba. Al parecer, los sensores de las puertas podrían no haber notado nada atascado entre ellas al ser muy fina la bolsa.

El intento desesperado del hombre por recuperar sus pertenencias fue lo que le llevó al fatal desenlace, pues acabó chocándose contra una pared al llegar el tren al final del andén.

El hombre cayó a las vías del tren

El hombre cayó a las vías detrás del tren, no fue atropellado puesto que el tren ya había salido de la estación. A pesar de que los servicios de emergencia acudieron rápidamente a la estación de metro, tan solo pudieron certificar el fallecimiento.