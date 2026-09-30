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El "sábado noche" traiciona a Lola Índigo en el juego de palabras encadenadas de La Voz

Lola Índigo ha dejado momentáneamente de lado el sillón rojo de La Voz para ponerse a prueba con un divertido juego de palabras encadenadas sobre sí misma. ¿Cuáles habrá elegido?

Lola Índigo en La Voz

El "sábado noche" traiciona a Lola Índigo en el juego de palabras encadenadas de La Voz

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Lola Índigo está demostrando semana tras semana ser una gran coach en La Voz. Sin embargo, en esta ocasión, ha salido del plató para ser ella misma la protagonista del divertido juego de palabras encadenadas. ¿La misión? Decir lo mejor que la defina con las letras propuestas.

Por ejemplo, con la B: "buena chica". Ahora bien, ¿por qué conformarse con una sola opción? "Buena chica, bailarina, besucona", ha ampliado entre risas.

La T, de "tomatico", dejando claro que los "macarrones con tomatico" son toda una delicia.

Aunque, si hay una letra en la que lo ha dado todo, esa es la S: de "sábado noche". Y es que las ganas de salir la han traicionado, ya que estaba "pensando en un copazo" en medio del juego.

¿Quieres verlo completo y conocer más a esta gran artista? ¡Dale play al vídeo de arriba!

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