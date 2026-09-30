El "sábado noche" traiciona a Lola Índigo en el juego de palabras encadenadas de La Voz

Lola Índigo está demostrando semana tras semana ser una gran coach en La Voz. Sin embargo, en esta ocasión, ha salido del plató para ser ella misma la protagonista del divertido juego de palabras encadenadas. ¿La misión? Decir lo mejor que la defina con las letras propuestas.

Por ejemplo, con la B: "buena chica". Ahora bien, ¿por qué conformarse con una sola opción? "Buena chica, bailarina, besucona", ha ampliado entre risas.

La T, de "tomatico", dejando claro que los "macarrones con tomatico" son toda una delicia.

Aunque, si hay una letra en la que lo ha dado todo, esa es la S: de "sábado noche". Y es que las ganas de salir la han traicionado, ya que estaba "pensando en un copazo" en medio del juego.

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