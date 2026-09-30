El desalojo de Sol, ¿en 24 horas?: "Esto ya no va de Maricarmen, no hemos llegado aquí para otro parche"

La Puerta del Sol mantiene este miércoles la acampada reivindicativa por la vivienda pese a la aprobación de los dos decretos anunciados por el Gobierno. Según una de las personas vinculadas a los activistas presentes en la plaza, ya son 1.248 las tiendas instaladas.

Los participantes reparten panfletos entre los asistentes con un mensaje que resume su posición: "Esto ya no va de Maricarmen, no hemos llegado aquí para otro parche". La frase funciona también como una declaración de intenciones: aseguran que el campamento continuará, al menos, hasta el viernes, salvo que se produzca alguna circunstancia que obligue a levantarlo. Mientras tanto, la lluvia comienza a hacer acto de presencia en la plaza.

"Los dos decretos son completamente insuficientes"

Diego, uno de los participantes en la acampada y vinculado al movimiento anticapitalista, valora positivamente la movilización ciudadana y destaca el papel del Sindicato de Inquilinas. "Agradecer a las compañeras del Sindicato de Inquilinas, que esto era totalmente necesario, que ha demostrado que existía una voluntad y una necesidad de salir a la calle y mostrar este descontento con la cuestión de la vivienda", explica.

Según su relato, desde la noche del sábado la llegada de personas a Sol ha ido aumentando progresivamente. "Lo que hemos visto es que hay una enorme presión popular para que el Real Decreto sea algo útil y sea algo que pueda solucionar la vida de la clase trabajadora", sostiene.

Sin embargo, la evolución de las medidas anunciadas por el Gobierno no convence a los acampados. El malestar se centra especialmente en las condiciones planteadas para los propietarios que no quieran renovar un contrato de alquiler. "La sensación es que este Real Decreto, los dos, son completamente insuficientes, que es reírse de las demandas del Sindicato de Inquilinas, de todas las personas que estamos aquí pidiendo el derecho a la vivienda", afirma Diego.

Críticas a la indemnización al propietario

Uno de los puntos que genera rechazo entre los manifestantes es la indemnización de hasta 12 meses planteada para determinados propietarios que no renueven el alquiler. "Nosotras estamos completamente en contra de esta indemnización", señala Diego, que considera que una compensación económica no resolvería el problema de fondo.

Los acampados reclaman, según explica, que las medidas no se queden en anuncios separados y que las reivindicaciones del movimiento de vivienda se incorporen de forma efectiva a la legislación.

"Lo que estamos pidiendo no es tanto que no se admitan las demandas. Lo que ha pasado es que se han separado y eso crea una división", sostiene. A su juicio, se plantea por un lado "un decreto que va a salir que es muy light y que es completamente insuficiente" y, por otro, "un decreto que puede incluir ciertas demandas pero que no se va a aprobar".

Por eso, considera que las medidas que no lleguen a aprobarse carecerían de efectos prácticos: "Es papel mojado, no tiene ningún sentido que estemos celebrando algo que no va a salir adelante".

"Medidas que tienen muchos agujeros"

Respecto a la indemnización, Diego equipara su posición con otras de las reivindicaciones del movimiento: "Estamos a favor de la prohibición de los despidos igual que estamos a favor de la prohibición de los desahucios".

El campista cuestiona que una indemnización pueda resultar suficiente para impedir determinadas decisiones de los propietarios. "Si das una indemnización de un año es algo que puedes rentabilizar si vas a subir el precio del alquiler el doble, el triple, poner un piso turístico", afirma.

A su juicio, las medidas anunciadas contienen "muchos agujeros, muchos vacíos" y no permiten solucionar los problemas que, según los manifestantes, han provocado la movilización. Los participantes mantienen su intención de permanecer allí al menos hasta el viernes mientras esperan a conocer el contenido definitivo de las medidas y su publicación oficial.

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