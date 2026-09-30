Vima, la ceutí que se ha visto obligada a salir de Ceuta por su salud mental: "No me ha quedado otra opción"

La crisis migratoria desatada en Ceuta cumple este miércoles dos meses. Sin embargo, el descontento social entre los vecinos de la ciudad autónoma continúa. Una de ellas es Vima Urtiel, que se ha visto obligada a abandonar Ceuta por su "salud mental", tal y como ella misma ha explicado. Asegura que ya no aguantaba más.

Nos cuenta que, además de sus intervenciones en el programa, ha tratado de dar visibilidad a la realidad que la rodeaba a través de sus redes sociales "para que la situación que llegara a la Península fuera lo más real posible". Sin embargo, llegó un punto en el que, según relata, no podía comer ni dormir, por lo que se ha trasladado a Jerez.

"He perdido mucho peso y tenía unas pesadillas tremendas", contaba para explicar los motivos de su marcha. "Yo me quería quedar en Ceuta, pero alquilar otra casa era imposible, así que no me ha quedado otra opción".

Sin embargo, remarca que su intención es volver. "Mi preocupación está con Ceuta porque he vivido lo que está pasando allí", subraya.

"Todo Ceuta está igual emocional y psicológicamente. No podemos más", asegura, al tiempo que critica la "inactividad del Gobierno" ante la "amenaza continuada de Marruecos". "No mueve ni un dedo", se queja.

"Yo tengo que defender el fuerte"

Emilio, otro vecino de Ceuta con el que conectaba el programa, compartía el sentimiento de Vima y le enviaba ánimos. En su caso, relataba que es su familia la que ha tenido que abandonar la ciudad y hablaba de lo mucho que extraña la rutina con ellos. "No se lo deseo a nadie, es como perder todo", lamentaba.

Desde su experiencia, también comentaba que había perdido peso y que durante un tiempo había convivido con ansiolíticos. Sin embargo, siente que tiene que "defender el fuerte", porque asegura que "ha cambiado el chip".

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