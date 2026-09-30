Susanna Griso desvela sus problemas para encontrar alquiler en Barcelona: "He tardado cuatro meses"

Con el problema de la vivienda en el foco, el cruce de argumentos en plató se sucede. Expertos, manifestantes e incluso colaboradores ofrecen su perspectiva sobre las medidas que se sellaron en los decretos aprobados este martes.

En este caso, ha sido Susanna Griso la que ha intervenido para contar una experiencia personal al economista Carlos Rodríguez Braun y a un manifestante que se encuentra acampando en la Puerta del Sol. "Perdonadme que haga de Ada Colau y cuente mi experiencia personal", decía con sarcasmo.

Se dirigía directamente a ellos para exponer el contexto de Barcelona: "Sabéis que ahora mismo están limitados los alquileres y se ha conseguido que se reduzcan un 5%, pero la oferta se ha estrangulado un 20%".

Por esta razón, explicaba que "muchos caseros están sorteando estos problemas poniendo viviendas en alquiler temporal", una modalidad que, según señalaba, hace que el alquiler vaya dirigido principalmente a empresas. "Para particulares es casi imposible encontrar un alquiler", se quejaba.

En este marco, Griso desvelaba que ha tardado cuatro meses en encontrar un alquiler. Ante esto, hacía especial hincapié en su caso personal: "Yo, que se supone que tengo una nómina y garantías".

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