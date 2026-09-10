Martin Varsavsky, sobre Ceuta: "El gobierno español es miedica, no mete Ejército ni Policía y no protege sus fronteras"

El empresario Martín Varsavsky ha valorado la situación en Ceuta en su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público. El inversor argentino se ha mostrado muy duro con la gestión del Gobierno español y ha acusado a Marruecos de utilizar la frontera para conseguir sus objetivos políticos. Cree que es una cuestión de poder, que Marruecos quiere demostrar, pero que el verdadero culpable es el gobierno de Pedro Sánchez.

Varsavsky no ha dudado en opinar sobre las intenciones del país vecino con las dos ciudades autónomas: "Por supuesto que Marruecos cree que Ceuta y Melilla son de ellos y al gobierno de Marruecos le conviene recordar al gobierno español que de un día para otro le puede invadir". Además, cree que la respuesta de España está siendo muy floja: "El gobierno español es miedica, no mete ejército ni policía ni protege sus fronteras. En España entra cualquiera".

"Sin el efecto llamada del socialismo esto no se habría conseguido"

Para el empresario, la política migratoria actual ha facilitado las maniobras del reino alauita. "A la agenda marroquí de reclamar Ceuta y Melilla le viene bien esto", ha afirmado. Además, sostiene que "sin el efecto llamada del socialismo esto no se habría conseguido, ni el rey de Marruecos habría sido capaz de reunir a 80.000 personas para entrar en España". En este sentido, opina que un Ejecutivo formado por Feijóo y Abascal habría protegido mejor las fronteras y evitado el problema.

Por último, el inversor ha dejado claro cuál es el fin del país vecino con estos actos: "Eso no quiere decir que Marruecos no quiera demostrar su poder y chantajear a España con él".

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