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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el periplo judicial con la declaración de Vivas cuando se cumplen dos meses del asalto

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

Imagen de archivo de Ceuta

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo | Europa Press

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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Sin tener fijada una fecha concreta para visitar Ceuta, el Rey Felipe VI ha calificado de "inaceptable" violación de la frontera el asalto masivo del pasado 30 de julio.

La ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad cuando ya se cumplen dos meses de la avalancha de migrantes irregulares que accedieron a territorio nacional.

Delante de Emmanuel Macron y de Pedro Sánchez el monarca aseguró que la entrada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta fue "violando la frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable" y por tanto cree que es "responsabilidad de todos en la UE hacer frente al desafío mayúsculo".

Esta ha sido la segunda ocasión en la que el Rey se ha pronunciado de forma pública sobre la situación en Ceuta, la espera de que se concrete la visita que, junto a la Reina Letizia, realizará próximamente.

Desde el plano judicial la novedad pasa en esta jornada por la citación del presidente ceutí Juan Vivas en la Audiencia Nacional. Vivas declarará como testigo ante la jueza que investiga lo ocurrido a finales de julio. Vivas es el primer testigo en declarar en la causa penal que abrió la magistrada María Tardón a principios de septiembre, al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

Ceuta está personada como acusación particular en este procedimiento, que Tardón abrió a raíz de una denuncia interpuesta por Iustitia Europa por unos hechos donde ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.

El rey califica de "inaceptable violación de la frontera" lo ocurrido a Ceuta y recuerda a la UE que "es responsabilidad de todos"

Rey Felipe VI
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Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Mensajes de odio

También pone el foco en el "contexto de creciente deshumanización de las personas migrantes y la intensificación de los discursos de odio" a raíz de esta crisis migratoria. La organización ha documentado gráfica y audiovisualmente los cuerpos magullados de migrantes compatibles, según indican, con golpes de porras reglamentarias, algunos en la cabeza. Cita insultos, amenazas constantes para que abandonen la ciudad, hostigamiento para impedirles dormir por la noche y transitar por Ceuta durante el día, vejaciones como hacer que se arrodillen para besar una cruz cristiana cuando son musulmanes o retirarles la comida si se niegan a cumplir una orden.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Piden acciones "urgentes" para dar ayuda humanitaria a los migrantes

La ONG realizó una visita a Ceuta del 10 al 15 de septiembre, donde entrevistó a más de 65 migrantes y se reunió con otras organizaciones, la Fiscalía y representantes del Gobierno de Ceuta. La organización ha compartido por carta las conclusiones de su investigación con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quienes piden "acciones urgentes" que proporcionen ayuda humanitaria y una acogida digna a los migrantes y atención especializada a los menores en riesgo.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: AI denuncia torturas y vejaciones a migrantes por militares

Amnistía Internacional ha denunciado torturas y vejaciones por parte de miembros de las fuerzas armadas españolas a los migrantes que permanecen en Ceuta, aseguran que muchos de ellos malviven sin comida suficiente ni acceso a asistencia sanitaria.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El exjefe de gabinete de la Delegación dice que sí avisó

La Delegación del Gobierno sostuvo que no había sido informada de esta conversación ni de ningún mensaje de WhatsApp del CNI, lo que precipitó la dimisión de este exalto cargo, quien defiende que sí dio traslado de los avisos. También el jueves está citado como testigo el jefe de la Policía Local de Ceuta.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: También citado el ex delegado del Gobierno en Ceuta

Tras su declaración, el jueves prosigue la investigación con las testificales de Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ya ex delegado de Gobierno en Ceuta Miguel Ángel Pérez Triano, que el lunes anunció su renuncia a todos los cargos y a la vida política tras denunciar una campaña "injusta". Gonzalo Sanz deberá explicar a la jueza la conversación que mantuvo un día antes de la entrada masiva con el CNI, que le informó a las 13:52 horas de un llamamiento en redes para un asalto a Ceuta por la valla y por mar el día siguiente.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Vivas, citado como testigo en la Audiencia Nacional

Juan Jesús Vivas está citado hoy en la Audiencia Nacional para declarar como testigo en la investigación abierta por la jueza María Tardón que considera "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país". Ceuta está personada como acusación particular en este procedimiento.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: "La responsabilidad es de todos"

"Los países que soportamos una mayor presión por encontrarnos en la frontera exterior de la UE no podemos afrontar solos una responsabilidad que es de todos", ha dicho el monarca. Esta ha sido la segunda ocasión en la que el Rey se ha pronunciado de forma pública sobre la situación en Ceuta.

Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: El Rey vuelve a hablar de Ceuta

Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo sobre la crisis migratoria de Ceuta. El Rey ha vuelto hablar de la situación que vive la ciudad autónoma, lo hace delante de Emmanuel Macron y de Pedro Sánchez y lo hace cuando todavía no hay una fecha concreta para su visita a Ceuta. Felipe VI ha calificado de "inaceptable" la "violación de la frontera" del pasado 30 de julio. Además, lanza un mensaje a la UE ya que destaca "es también una frontera europea" por lo que es "responsabilidad de todos en la UE hacer frente al desafío mayúsculo".

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