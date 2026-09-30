Última hora de la crisis migratoria en Ceuta, en directo: Comienza el periplo judicial con la declaración de Vivas cuando se cumplen dos meses del asalto

Sin tener fijada una fecha concreta para visitar Ceuta, el Rey Felipe VI ha calificado de "inaceptable" violación de la frontera el asalto masivo del pasado 30 de julio.

La ciudad autónoma sigue sin recuperar la normalidad cuando ya se cumplen dos meses de la avalancha de migrantes irregulares que accedieron a territorio nacional.

Delante de Emmanuel Macron y de Pedro Sánchez el monarca aseguró que la entrada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos a Ceuta fue "violando la frontera española, que es también una frontera europea, es inaceptable" y por tanto cree que es "responsabilidad de todos en la UE hacer frente al desafío mayúsculo".

Esta ha sido la segunda ocasión en la que el Rey se ha pronunciado de forma pública sobre la situación en Ceuta, la espera de que se concrete la visita que, junto a la Reina Letizia, realizará próximamente.

Desde el plano judicial la novedad pasa en esta jornada por la citación del presidente ceutí Juan Vivas en la Audiencia Nacional. Vivas declarará como testigo ante la jueza que investiga lo ocurrido a finales de julio. Vivas es el primer testigo en declarar en la causa penal que abrió la magistrada María Tardón a principios de septiembre, al detectar una "conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España, utilizando para ello la entrada masiva en nuestro país".

Ceuta está personada como acusación particular en este procedimiento, que Tardón abrió a raíz de una denuncia interpuesta por Iustitia Europa por unos hechos donde ve indicios de delitos contra la paz e independencia del Estado, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en conexión con homicidios imprudentes y organización criminal.

Sigue en directo la última hora de la crisis migratoria en Ceuta.