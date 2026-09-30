Jon Goitia, propietario de 15 pisos: "Veo todo el decreto como un ataque a los inversores, a los propietarios y a los promotores"

El desahucio de María del Carmen Abascal, conocida como 'Maricarmen', ha sido el revulsivo para que miles de personas se echen a la calle exigiendo al Gobierno medidas en materia de vivienda. El Gobierno anunciaba este martes dos decretos para frenar la crisis de la vivienda. Uno de ellos ya ha sido publicado en el BOE.

'Espejo Público' analiza con Jon Goitia, propietario de 15 pisos, la letra pequeña de la nueva ley. En el texto se habla de la 'prohibición de la compra especulativa' y limita la adquisición de las propiedades que estén por debajo del 70% del valor de tasación. Explica Jon Goitia que se dejarán de vender viviendas con okupas o de nuda propiedad. Cree que esta medida "no mejora en nada la situación de los inquilinos" ni la dificultad del acceso a la vivienda de los jóvenes pero perjudica a los inversores. "Los ancianos que su única salida para tener una buena vejez sea vender la nuda propiedad y seguir viviendo en su casa, se acabó", alerta.

En opinión de este multipropietario este decreto supone un ataque a los inversores, a los propietarios y a los promotores" y no busca nada más que la confrontación sin resolver ningún problema. Cree que el incentivo aquí es confrontar

Otra de las medidas es la suspensión de los procesos de desahucio hasta el 31 de diciembre de 2030. Cree que al final lo único que se va a conseguir es prolongar algo que empezó con el Covid y califica de 'infantil' echar a los fondos. "Echas a los fondos y a la inversión extranjera que hace falta en cualquier país y quién va a comprar eso ¿un pequeño propietario?".

"Este decreto va a ir contra el alquiler de temporada y por habitaciones"

En su caso personal, Jon Goitia salió del alquiler de larga estancia y ahora se dedica a los pisos turísticos. En el decreto establecen que si no se demuestra la necesidad de que ese arrendamiento sea temporal pasará a contrato habitual. "A quien lo ha hecho le va a estallar la cabeza, a un inversor como a mí me beneficia porque el alquiler de temporada está en el medio y se hace falso alquiler de larga estancia como falso alquiler turístico".

"No tenemos las calles llenas de vagabundos por el alquiler por habitaciones. Pretenden que no se pueda cobrar por habitaciones más de lo que se cobraría por el piso completo". Establece que los propietarios empezarán a alquilar los pisos a una familia y todos los demás se irán fuera. Añade además que el alquiler por habitaciones es el que ha permitido que el problema de la burbuja de la vivienda no haya estallado antes.

La nueva ley establece además la prórroga extraordinaria de contratos y limitación de renta hasta el 31 de diciembre de 2027. Para Goitia esto solo favorece a quien ya está dentro y ahuyenta a quien tenga pensando alquilar un piso de larga estancia. "Habrá una generación entera que no va a poder acceder a la vivienda ni como comprador ni como inquilino", concluye.

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