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El entorno de Nuria Hidalgo se pronuncia tras los ataques de Omar Montes: "Su hijo lo está pasando fatal"

Tras la sentencia que obliga a Omar Montes a aumentar la manutención de su hijo con Nuria Hidalgo, el cantante le ha dedicado unas palabras a su expareja. Palabras que están afectando mucho a Omar Jr.

Omar Montes

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Sara Sanz Navarro
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Omar Montes y Nuria Hidalgo vuelven a ponerse en pie de guerra. Tras la petición de ella para revisar la manutención de su hijo en común, un juez ha obligado al cantante a pagar 2.000 euros mensuales de pensión, frente a los 450 que venía pagando hasta ahora.

A raíz de la sentencia, Omar Montes ha expresado su desacuerdo públicamente, cuestionando los intereses de Nuria Hidalgo. "Prefería ingresarle 3.000 euros a mi hijo directamente, en vez de los 2.000 a ella", advertía el cantante, "no sé para qué lo quiere ella... bueno mira su Instagram, tiene muchos bolsos".

Omar Montes

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el entorno de Nuria Hidalgo, que desvela que las declaraciones de Omar no solo están afectándola a ella, sino también al hijo que tienen en común: "Su hijo lo está pasando fatal, ha escuchado las burradas que ha dicho Omar sobre ella".

Según el entorno de Nuria, esta aún no ha cobrado nada y siente mucha impotencia por todo lo que está ocurriendo: "Detrás está su hijo y es lo que más le duele". ¡Dale al play para enterarte de todo!

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