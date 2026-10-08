Urbagestión, "visiblemente afectada" por la muerte de Maricarmen: "Pensábamos que estaba mejor"

Urbagestión se ha puesto en contacto con el programa tras conocerse el fallecimiento de Maricarmen, la mujer de 87 años cuya situación había generado atención pública en los últimos días. La empresa propietaria de la vivienda en la que residía ha querido trasladar su pesar por la noticia y aseguró que pensaba que su estado de salud había mejorado.

"Urbagestión se ha puesto en contacto con nosotros, visiblemente afectados por el fallecimiento de Maricarmen, y nos dicen que ellos pensaban que Maricarmen estaba mejor", explicó Laura desde redacción durante el programa.

Desde la empresa también han señalado que estaba previsto que Maricarmen realizara al día siguiente los trámites relacionados con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. "Nos decían que firmaba mañana desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid. Estamos muy sorprendidos, una pena", han trasladado desde la empresa.

Minutos después de conocerse el fallecimiento, Urbagestión difundió además un comunicado en el que expresó sus condolencias a la familia, allegados y vecinos de Maricarmen.

"Con profunda tristeza hemos conocido el fallecimiento de doña María del Carmen Abascal. Queremos trasladar nuestro más sincero pésame a su familia, a sus allegados y vecinos y respetar su dolor en estos momentos", señalaba la empresa.

En ese mismo comunicado, Urbagestión explicó que no realizaría más declaraciones sobre el caso por respeto a la memoria de Maricarmen y a su familia.

El acuerdo para que pudiera regresar a su vivienda

Durante el programa también se recordó que Urbagestión había llegado a un acuerdo con Maricarmen para que pudiera regresar a su vivienda en caso de recibir el alta hospitalaria.

La situación de Maricarmen había generado preocupación durante los últimos días. Según se explicó en el programa, aunque inicialmente presentaba un buen estado de ánimo, también sufría un elevado nivel de estrés y un cuadro de ansiedad.

La respuesta de Urbagestión se produjo minutos después de conocerse su fallecimiento y pone de manifiesto la sorpresa de la empresa, que aseguraba pensar que Maricarmen se encontraba mejor.

La conversación también ha abierto un debate sobre las circunstancias políticas y sociales que rodeaban el caso. Paco Marhuenda, director de La Razón, plantea que la situación se enmarca en una confrontación entre diferentes modelos políticos y económicos.

"Esto es una batalla entre dos modelos", afirmó Marhuenda, que posteriormente defendió que existe un debate sobre el modelo de propiedad y el papel de las empresas y los propietarios.

El director de La Razón pone como ejemplo otros países para advertir de los riesgos que, a su juicio, puede tener un deterioro de los sistemas democráticos. En su intervención ha mencionado Venezuela y Cuba y ha defendida que determinadas transformaciones políticas pueden terminar afectando al modelo democrático.

El debate sobre la función social de la propiedad

Frente a este planteamiento, Chema Crespo, director general de Público.es, situa el debate en el marco de la Constitución Española y de la función social de la propiedad.

"Yo me conformo sencillamente con la Constitución Española, que define la democracia española como un Estado social y democrático de derecho y reconoce la función social de la propiedad", ha respondido Crespo.

De este modo, el caso de Maricarmen no solo ha provocado la reacción de Urbagestión tras conocerse su fallecimiento, sino que también ha abierto durante el programa un debate sobre vivienda, propiedad y los diferentes modelos políticos y económicos.

Urbagestión, por su parte, ha optado por no realizar más declaraciones sobre el caso y ha trasladado públicamente sus condolencias a la familia, allegados y vecinos de Maricarmen.

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