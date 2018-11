Una consejera de la Generalitat abronca en directo a Susanna Griso por su entrevista en la cárcel a Cuixart: "Esto no se puede hacer"

TIRÓN DE OREJAS DE ESTHER CAPELLA

La Consejera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, ha abroncado a Susanna Griso por su entrevista a Jordi Cuixart en la prisión de Lledoners. Capella le ha afeado que grabara el primer tramo que hay desde la entrada hasta la puerta del centro penitenciario. "Ha hecho trampas, usted sabe que esto no se puede y a quien cuestiona es a los funcionarios", le ha espetado. La presentadora le ha asegurado que no tuvo ningún trato de favor para poder realizar la entrevista. "No grabé dentro de la prisión, le pasé un cuestionario que respondió en 45 minutos y entré con la familia", señala Griso.