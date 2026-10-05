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¡Una onda perfecta! Marron hipnotiza a Carmen Maura y Maribel Verdú con un arcoíris oscilante

El colaborador del programa presentado por Pablo Motos ha vuelto a sorprendernos con una ciencia llena de color y ritmo.

¡Una onda perfecta! Marron hipnotiza a Carmen Maura y Maribel Verdú con un arcoíris oscilante

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Patri Bea
Patri Bea
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Marron ha querido sorprender en este inicio de semana a los espectadores de El Hormiguero y a Carmen Maura y Maribel Verdú, las invitadas de la noche, con un arcoíris oscilante que ha llevado varias semanas de trabajo a su equipo preparar.

Se trata de un experimento para el cuál han necesitado 16 osciladores armónicos simples, es decir, unos botes con piedras de colores enganchados con unos muelles a un listón que serían los encargados de crear la magia.

Las actrices han sido testigos de una onda perfecta y preciosa que ha ido cambiando de forma debido a sus frecuencias. Cada peso ha oscilado a una frecuencia diferente y sus movimientos se han desfasan creando patrones complejos. ¡Descubre cómo ha sido esta ciencia dándole al play al vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

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