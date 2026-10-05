En tierra lejana | 5 de octubre
“¿Te da igual lo que me pase?”: Alya se va de casa con su hijo al ver que Cihan está dispuesto a morir
La doctora intenta hacerle entender al empresario que su decisión puede costarle la vida, pero Cihan se niega a dar marcha atrás. Harta de verle arriesgarse por su hermano, Alya decide abandonar la mansión con Cihan Deniz.
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La decisión de Cihan de convertirse en el donante de Boran ha llevado a un fuerte enfrentamiento con Alya. La doctora sabe que la operación puede poner en peligro la vida de su marido y no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados mientras él se somete al trasplante.
Alya ha intentado hacerle entrar en razón, pero Cihan no quiere escuchar. Para él, su hermano necesita su ayuda y no está dispuesto a dejar que muera. Justo en ese momento, Alya le ha reprochado que esté dispuesto a morir antes que enfrentarse a todo lo que está ocurriendo. “¿Por qué insistes sabiendo el riesgo que corres?”, le ha preguntado.
La doctora ha llegado incluso a plantear si su decisión viene de la culpa por la situación de su hermano. “Esa es tu salvación. Todo porque tienes miedo a enfrentarte a tu hermano. Te asusta tanto afrontar esa situación que antes prefieres la muerte”, le ha reprochado.
Pero lo que más le ha dolido a Alya ha sido pensar en lo que ocurrirá con ella y con su hijo si muere: “¿Has pensado en qué infierno viviré?”. La discusión ha terminado de la peor manera. Alya ha decidido marcharse con su hijo.
El jefe del clan ha intentado detenerla y le ha recordado que Boran los necesita, pero ella ya no ha querido escucharle. “Ya te tiene a ti. Si es lo que quieres, encárgate tú. A mí ya no me necesitas”, le ha respondido.
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