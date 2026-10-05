Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rocío Muñoz visita el plató tras dar a luz al supuesto hijo de Omar Montes

La vida de Rocío Muñoz ha cambiado radicalmente desde hace un mes. Tras nueve meses de presuntas presiones y amenazas, dio a luz al que asegura que es el hijo del cantante Omar Montes.

Durante el embarazo, Rocío Muñoz denunció que el entorno del cantante habría intentado presionarla para lograr su silencio, pero ella parece dispuesta a demostrar su versión. Por ello, tiene pensado presentar muy pronto la demanda de paternidad.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Rocío Muñoz desvela cómo ha sido el primer mes de vida de su bebé y cuáles son los siguientes pasos en su lucha por demostrar su verdad. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!