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Disfruta de la entrevista completa de Carmen Maura y Maribel Verdú en El Hormiguero

Las dos actrices han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hacer un repaso de su carrera y hablarnos de sus próximos proyectos.

Disfruta de la entrevista completa de Carmen Maura y Maribel Verdú en El Hormiguero

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha arrancado otra semana a lo grande con la visita de dos de las actrices más reconocidas de nuestro país. Carmen Maura y Maribel Verdú han vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos de la última serie en la que han trabajado juntas.

Las dos han reconocido que han coincidido en pocas secuencias esta vez, pero han tenido la suerte de trabajar juntas en muchas otras ocasiones. De hecho, Maribel Verdú ha asegurado que ha aprendido mucho de Carmen Maura y que ha cogido valiosos consejos suyos.

Carmen Maura nos ha confesado que no ha parado de trabajar y que rodar esta serie ha sido un 'respiro' para tanta promoción que tenía pendiente. De hecho, está recibiendo muchos reconocimientos a su trayectoria.

Carmen Maura en El Hormiguero

Maribel Verdú, por su parte, ha recordado durante la entrevista que su peor experiencia en un rodaje fue en una película de Coppola, por lo complicado que fue entenderse con uno de sus compañeros.

Carmen Maura y Maribel Verdú han vuelto a regalarnos una entrevista llena de sinceridad, autenticidad y risas. ¡Disfruta de ella al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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