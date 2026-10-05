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El doble de acción de Pedro Sánchez vuelve a El Hormiguero: “Es un momento muy importante”

Carlos Latre ha sorprendido en El Hormiguero al aparecer caracterizado como el doble de Pedro Sánchez, justo el día en el que el presidente del Gobierno ha anunciado la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.

El doble de acción de Pedro Sánchez vuelve a El Hormiguero: “Es un momento muy importante”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Carlos Latre se ha metido en el papel del presidente y ha aparecido con una caracterización muy reconocible, jugando con sus gestos y su forma de hablar. La llegada del humorista ha dado paso a una escena de humor en el plató, aprovechando la coincidencia con la noticia del día.

Después de la imitación, Pablo Motos ha abordado el anuncio desde un tono más serio. El presentador ha contado que durante la tarde habían hablado con Moncloa para trasladarles su interés en que Pedro Sánchez acudiera a El Hormiguero para hablar de sus planes.

Motos también ha señalado la importancia de la próxima cita electoral del 29 de noviembre: “Es un momento muy importante donde realmente los españoles tenemos la oportunidad de decidir qué es lo que queremos”.

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