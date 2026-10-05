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Maribel Verdú recuerda su rodaje más complicado: "Fue en la película de Coppola"

La actriz ha recordado lo complicado que fue para ella trabajar con su compañero hace varios años para una película estadounidense.

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Patri Bea
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El Hormiguero ha comenzado otra semana por todo lo alto con la visita de dos actrices con grandes trayectorias. Carmen Maura y Maribel Verdú han vuelto a sentarse junto a Pablo Motos para hablarnos de su nuevo proyecto en común.

Pablo Motos ha querido preguntarles a las dos invitadas cuál ha sido su peor experiencia rodando y Maribel Verdú no ha dudado en señalar la película que rodó hace más de 15 años dirigida por Francis Ford Coppola.

"Fue por el actor que tenía enfrente. Los hay que trabajan para ellos mismos y que ni te miran", ha recordado la actriz confesando que muchas veces prefiere escuchar una cinta a la réplica de algún actor. ¡Escucha la anécdota completa en el vídeo de arriba"

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