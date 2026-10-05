Andy Carroll desvela el nombre del famoso que abusó sexualmente de él: "Ahora puedo confirmarlo..."

Andy Carroll, futbolista inglés de 37 años, ha dado un paso más y ha confirmado la identidad de la persona que abusó sexualmente de él en 2021. En su autobiografía, 'Owning It', publicada el jueves 24 de sptiembre, el todavía futbolista del Dagenham and Redbridge de la National League South (Inglaterra) desvelaba que fue víctima de una agresión sexual por parte de un conocido de su expareja.

Ahora, solo uno días después de esa confesión, Carroll ha confirmado a 'The Sun on Sunday' que el famoso que abusó sexualmente de él fue el famoso coreógrafo e instructor de baile Kevin Adams. Tras enterarse de que el nombre de Adams figuraba en documentos judiciales de acceso público, Carroll confirmaba que el famoso profesor de baile de 59 años, que participó en los programas 'Fame Academy' de la BBC y 'Strictly Come Dancing: It Takes Two', fue el autor de su agresión sexual.

"Ahora que Kevin Adams ha sido señalado en documentos judiciales como mi agresor, puedo confirmarlo. Espero poder empezar por fin a dejar atrás este capítulo. Estoy listo para seguir adelante. Esto tuvo un impacto devastador en mi vida y en la de mis seres queridos", explica Andy Carroll al citado diario.

Kevin Adams fue condenado por esos hechos por el Tribunal de la Corona de Chelmsford en 2023, se le incluyó en el registro de delincuentes sexuales durante 10 años y se le prohibió la entrada al pueblo en el que vive Carroll.

La denuncia de Andy Carroll

Andy Carroll desveló en su autobiografía los graves hecho ocurridos en 2021 y la agresión sexual de la que fue víctima la noche posterior a disputar un partido con el Newcastle United, el club de su ciudad natal.

"Lo que me pasó afectó a todos los aspectos de mi vida. Pensaba en ello a diario, lo que me dificultaba concentrarme en cualquier otra cosa... incluido el fútbol. El trauma no ha desaparecido", reconocía el futbolista inglés de 37 años.

Según el relato del futbolista, el hombre se invitó a su domicilio para ver un combate de boxeo. El delantero asegura que siempre había sentido que había "algo raro en él". Durante aquella noche, Carroll comenzó a sentirse incómodo y decidió acostarse pronto y también recuerda haber experimentado mareos después de beber. El futbolista relata que posteriormente se despertó al sentir que el visitante intentaba practicarle sexo oral mientras se encontraba bajo las sábanas.

Carroll explica que reaccionó expulsándolo de su casa y, cuando el hombre intentó volver a entrar, el delantero afirma que le propinó una bofetada con todas sus fuerzas que lo dejó inconsciente. Después llamó a la policía y, según su relato, acabó llorando desconsoladamente en brazos de la niñera de sus hijos.