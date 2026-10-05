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"¿Es el mejor momento para Pedro Sánchez?": el análisis de actualidad de El Hormiguero sobre el adelanto electoral

El adelanto electoral ha sido el tema central de la tertulia de actualidad de El Hormiguero, analizado en profundidad por Rubén Amón, Juan del Val, Rosa Belmonte y María Dabán.

Juan del Val en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Pedro Sánchez ha anunciado la disolución de las Cortes y la celebración de elecciones anticipadas el próximo 29 de noviembre. Una fecha en la que los españoles podrán ir a las urnas a votar; por lo que, en la tertulia de El Hormiguero, la pregunta de Pablo Motos sobre esta noticia no ha tardado en llegar: "¿Es el mejor momento para Pedro Sánchez?"·.

Rubén Amón ha sido el primero en responder, señalando que "lo ha hecho con esa intención". Y es que, según el periodista, "no era fácil encontrar una fecha propicia"; mientras "da por sentado a PP y VOX" como coalición de gobierno.

Juan del Val también piensa que es el momento óptimo para el presidente, explicando que "las encuestas que tenemos hasta ahora mismo no valen". Unas encuestas que no le dan la victoria al PSOE; pero que, como ha matizado María Dabán, en 2023 también negaban la victoria a Pedro Sánchez.

Así, Pablo Motos ha planteado la duda de si el presidente podría "dar la vuelta" a la situación; algo que Dabán cree que puede llegar a suceder: "Ha encontrado y ha alimentado esa oportunidad".

Puedes ver este fragmento de la tertulia dando play al vídeo de arriba.

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