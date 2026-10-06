A las 21:45 horas
Esta noche, las risas están garantizadas en El Hormiguero con la visita de José Mota
El humorista regresa al programa para protagonizar una noche repleta de humor mientras habla sobre sus nuevos proyectos.
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El Hormiguero recibe a José Mota, uno de los grandes referentes de la comedia en España. El humorista regresa al programa para hablar con Pablo Motos de su trayectoria y de sus nuevos proyectos, además de repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera.
Durante la entrevista, José Mota comparte algunas de las anécdotas que ha vivido a lo largo de sus años en televisión y recuerda personajes y situaciones que se han convertido en parte de la cultura popular. Una visita en la que el humor vuelve a ser el gran protagonista.
Sobre él:
José Mota cuenta con una extensa trayectoria como humorista, actor, guionista y presentador. Tras formar parte del dúo Cruz y Raya junto a Juan Muñoz, desarrolló una exitosa carrera en solitario y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la comedia televisiva en España.
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