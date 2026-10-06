Esta noche, las risas están garantizadas en El Hormiguero con la visita de José Mota

El Hormiguero recibe a José Mota, uno de los grandes referentes de la comedia en España. El humorista regresa al programa para hablar con Pablo Motos de su trayectoria y de sus nuevos proyectos, además de repasar algunos de los momentos más destacados de su carrera.

Durante la entrevista, José Mota comparte algunas de las anécdotas que ha vivido a lo largo de sus años en televisión y recuerda personajes y situaciones que se han convertido en parte de la cultura popular. Una visita en la que el humor vuelve a ser el gran protagonista.

Sobre él:

José Mota cuenta con una extensa trayectoria como humorista, actor, guionista y presentador. Tras formar parte del dúo Cruz y Raya junto a Juan Muñoz, desarrolló una exitosa carrera en solitario y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de la comedia televisiva en España.