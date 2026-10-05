Gypsy Rose habla de la tensión con la hermana de su difunto novio Ken Urker tras acusarla de mentir sobre su muerte

Gypsy Rose Blanchard ha reaccionado ante las duras acusaciones vertidas por Autumn Urker, hermana de su pareja Ken Urker, tras la trágica muerte de este el pasado 1 de octubre a los 34 años.

En un comunicado enviado a la revista Us Weekly el pasado 3 de octubre, Blanchard abordó abiertamente la mala relación que mantenía con la joven de 31 años: "En este momento, no quiero que la atención en torno al fallecimiento de Ken se centre en la negatividad o los desacuerdos entre Autumn y yo",

"No es ningún secreto que Autumn no aprobaba la relación de Ken conmigo, y ha habido una tensión considerable entre nosotras, incluyendo comentarios públicos que ella hizo sobre mí en los meses previos a su muerte", declaró.

Ken Urker y Gypsy Rose Blanchard | Instagram @gypsyrose.insta

A pesar de la tirantez entre ambas, Gypsy Rose insistió en que su único objetivo en estos momentos es proteger a su hija y mantener el contacto con el resto de los familiares del fallecido: "Ahora mismo, mi prioridad es sobrellevar el duelo por Ken, apoyar a nuestra hija y honrar su memoria".

"Sigo en contacto con la familia de Ken y, aparte de mi relación con Autumn, esas comunicaciones han sido positivas y respetuosas durante este momento tan doloroso”, expresaba la joven de 35 años, conocida por el documental de HBO Mommy Dead and Dearest y la serie sobre su vida de Hulu The Act.

La respuesta de Gypsy llega después de que Autumn Urker la acusara abiertamente en el Daily Mail de falsear lo ocurrido tras el hallazgo del cuerpo en Raceland (Luisiana).

El trágico suceso se produjo el mismo día en que Urker cumplía 34 años. Al no obtener respuesta a un mensaje de texto de felicitación, Blanchard pidió a su hermano Dylan y a su esposa que acudieran a la vivienda, donde hallaron a Ken inconsciente y sin vida.