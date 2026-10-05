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Mbappé publica un vídeo montando en bicicleta y desata una nueva polémica

La última polémica del delantero del Real Madrid llega solo unos días después de abandonar la concentración de Francia por una lesión en su rodilla izquierda.

Mbappé montando en bici

Mbappé montando en bici IG: Kylian Mbappé

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, publicó este domingo un vídeo en las stories de su Instagram en el que aparece montando en bicicleta, una actividad sobre la que su entrenador, José Mourinho, ya advirtió hace unos días por el riesgo que supone para los futbolistas.

En el vídeo en cuestión se le ve al delantero parisino montando en bicicleta con una sonrisa, aunque no se puede determinar la fecha en cuestión de su paseo en bici, sin poder saber si corresponde a un momento previo o posterior a su lesión en la rodilla izquierda el pasado 25 de septiembre en el Turquía - Francia.

El internacional francés aparece pedaleando por un camino, equipado con casco y sonriente ante la cámara. Acompañó el vídeo con la canción 'Les gentils, les méchants', de Michel Fugain y Le Big Bazar, y destacó el fragmento que pregunta quién es 'el malo'. Tres horas antes también compartió otra grabación en la que aparecía corriendo sobre una cinta como parte de su preparación para regresar a los terrenos de juego.

"Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta"

Curiosamente, el vídeo de Mbappé apareció en las redes sociales del futbolista francés diez días después de que José Mourinho advirtiera en, en el pódcast 'Bet It Drive Show', sobre las actividades que debían evitar los jugadores, haciendo mención a montar en bicicleta.

"Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta; si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas del club... El contrato no me importa. Me importa cómo enfoca su trabajo. Si te caes de la bicicleta, quizá te pierdas tres partidos o, todavía peor, puedes romperte una pierna o sufrir una contusión que te impida rendir al máximo nivel", indicaba Mourinho.

El pasado 25 de septiembre Kylian Mbappé se retiraba lesionado tras anotar el primer gol en el Turquía - Francia, partido de la Nations League. La selección francesa liberaba al futbolista parisino y el Real Madrid, tras los exámenes médicos, confirmaba que Mbappé sufría una "hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda", aunque el club blanco no estableció un periodo concreto de baja y dejó su regreso pendiente de evolución.

El Real Madrid se enfrentará al Villarreal el próximo sábado 10 de octubre, primer partido tras el parón internacional.

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