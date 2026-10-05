UNA TRISTE NOTICIA
Muere el hermano pequeño de Carmen Lomana
Duros momentos para Carmen Lomana. Carlos Fernández-Lomana, el hermano pequeño de la socialité, ha fallecido a los 71 años.
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Momentos complicados para Carmen Lomana, ya que tal y como ha adelantado el diario El Correo, su hermano menor, Carlos Fernández-Lomana, ha muerto este sábado 3 de octubre en Lieres (Siero, Asturias) a los 71 años, dejando a toda su familia desolada. Siempre en un discreto segundo plano al margen de la fama de la socialité, o de los pinitos televisivos de sus otros hermanos, María José y Rafa Lomana, el fallecido era 7 años menor que la socialité y se dedicaba al sector bancario.
Casado con Pilar Pesquera Escobar, y padre de dos hijos, Guillermo y Carla, y abuelo de varios nietos, fue incinerado este domingo en Oviedo tras una capilla ardiente que se ha celebrado en la más estricta privacidad siguiendo sus deseos en el tanatorio ovetense de Los Arenales, y este lunes 6 de octubre está previsto que se celebre un funeral por su eterno descanso en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen.
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Una inesperada pérdida sobre la que Carmen se ha pronunciado en declaraciones al periódico asturiano La Nueva España y, definiendo a Carlos como "muy bueno, muy querido y un señor elegantísimo", ha querido agradecer las "inmensas muestras de cariño" que están recibiendo tras el fallecimiento de uno de los pilares de su vida, al que siempre estuvo muy unida y con el que mantuvo una relación muy especial lejos de los focos por la discreción que siempre le gustó conservar a pesar de la popularidad de su hermana mayor.
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