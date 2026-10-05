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Álex Sola, detenido tras empotrar su coche contra varios vehículos y superar la tasa de alcoholemia permitida

El jugador del Almería fue arrestado por la Policía Local y quedó en libertad al no apreciarse riesgo de fuga. Está a la espera de un juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial.

Álex Sola, en un partido con el Almería

Álex Sola, en un partido con el Almería LaLiga

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Rocío Luque
Publicado:

El futbolista de la Unión Deportiva Almería, Álex Sola, ha sido detenido por la Policía Local de la capital almeriense después de empotrar su vehículo contra varios coches estacionados y superar la tasa de alcoholemia permitida. Los hechos ocurrieron en la madrugada del domingo. El jugador quedó posteriormente en libertad, al no apreciarse riesgo de fuga, y está a la espera de un juicio rápido por un presunto delito contra la seguridad vial.

El suceso tuvo lugar sobre las 7:20 horas de este domingo en la avenida de Montserrat. Sola circulaba en dirección a la Estación Intermodal al volante de un BMW gris cuando perdió el control del vehículo. El coche invadió el sentido contrario y terminó colisionando con tres vehículos que se encontraban estacionados. No hubo heridos.

El jugador, que viajaba acompañado por otras dos personas, abandonó inicialmente el lugar a pie. Posteriormente, regresó al vehículo para recoger un objeto y volvió a marcharse en dirección a la calle Calzada de Castro, donde fue finalmente interceptado y detenido por agentes de la Policía Local. Sola, de 27 años, dio una tasa de 0,76 de positivo en alcohol.

El Almería prevé abrir un expediente disciplinario

Según informa EFE, la Unión Deportiva Almería tiene previsto abrir un expediente disciplinario a Álex Sola, en aplicación del régimen interno del club. El incidente, según estas fuentes, se habría producido durante uno de los días libres de la plantilla y en el ámbito personal del futbolista.

Sola se encuentra ahora a la espera de la celebración del correspondiente juicio rápido por el presunto delito contra la seguridad vial.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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