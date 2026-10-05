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La sorpresa de Pablo Motos para Carmen Maura y Maribel Verdú: dos Barbies hechas especialmente para ellas

Carmen Maura y Maribel Verdú han recibido una sorpresa muy especial de Pablo Motos durante su visita a El Hormiguero. El presentador les ha regalado dos Barbies personalizadas con los personajes de las dos actrices.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Carmen Maura se ha declarado una auténtica fan de Barbie y ha confesado que tiene decenas de ellas. Por eso, cuando las dos muñecas han aparecido en el plató, la actriz no ha podido ocultar su entusiasmo. Maribel Verdú también ha recibido la suya con mucha ilusión y ambas han disfrutado de la sorpresa.

Pablo Motos ha preparado una Barbie para cada una de las actrices, personalizada con sus respectivos personajes. Un detalle único que ha emocionado tanto a Carmen Maura como a Maribel Verdú, que no han dudado en mostrar su entusiasmo al verlas.

Las Barbies han protagonizado uno de los momentos más divertidos de la visita y se han convertido en un recuerdo muy especial de su paso por el programa.

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