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Mejores momentos | 5 de octubre

Récord de segundos de David para jugar AlaZ: “Más que nunca, gracias a mi equipo”

El concursante barcelonés ha llegado a la prueba final con 70 segundos acumulados, su mejor marca personal en Pasapalabra, por lo que ha contado con 180 para ir a por el bote.

Récord de segundos de David para jugar AlaZ: “Más que nunca, gracias a mi equipo”

Récord de segundos de David para jugar AlaZ: “Más que nunca, gracias a mi equipo”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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David ha llegado a AlaZ en este programa con más tiempo que nunca. Roberto Leal lo ha destacado nada más llegar a la prueba final de Pasapalabra: “En tus 128 programas con nosotros, es la vez que más segundos has sacado”. Ha acumulado 70 segundos, su mejor registro personal, lo que le ha permitido tener 180 para luchar por el bote de 1.114.000 euros.

Su rendimiento ha sido excelente durante toda la tarde y ha contado con el extra que ha supuesto el pinchazo de Moisés en el ¿Dónde Están?. En cambio, David no ha fallado a su cita con el pleno y se ha quedado con los 20 segundos de esta prueba, que es lo que le ha aupado hasta el total de 70.

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Consciente de la importancia de la marca conseguida, el concursante ha querido compartir el mérito con quienes le habían acompañado durante el programa. “Más que nunca, gracias a mi equipo”, les ha dicho a Esmeralda Moya y Miquel Fernández. De hecho, ambos le han ayudado con sendos plenos en La Pista.

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