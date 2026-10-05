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"Dijo 2027, ¿por qué el 29 de noviembre?": La Mesa analiza este miércoles el adelanto electoral

La Mesa vuelve el próximo miércoles con un nuevo programa en el que se analizará en detalle el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez.

Pedro Sánchez

"Dijo 2027, ¿por qué el 29 de noviembre?": La Mesa analiza este miércoles el adelanto electoral

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Borja Tamayo
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Pedro Sánchez ha anunciado un adelanto electoral, convocando así las urnas para el próximo 29 de noviembre. Un anuncio que contrasta directamente con las declaraciones que había hecho hasta la fecha, en las que afirmaba que había "mucha legislatura por delante".

Sin embargo, lo que se pensaba que ocurriría en 2027, se producirá antes de que termine el año. Un cambio de agenda que se analizará en profundidad el próximo miércoles en La Mesa.

A partir de las 23 horas, Cristina Pardo y sus tertulianos evaluarán minuciosamente esta decisión por parte del presidente, debatiendo sobre las razones de la disolución de las cortes y las consecuencias de cara a las elecciones. ¡No te lo pierdas!

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