El caro tropiezo de Moisés por no escuchar a Roberto Leal: cae derrotado ante David en AlaZ

Entre los fallos que cometen los concursantes en AlaZ, sin duda el que más les duele es el que llega por precipitarse o, incluso, por no escuchar bien a Roberto Leal. Cada enunciado es fundamental y hay que escucharlo bien hasta el final puede contener matices que, entre varias opciones, buscan una muy concreta. Es lo que le ha ocurrido a Moisés, que se ha dejado llevar por su primera intuición sin atender bien al resto de la pregunta. Y eso le ha costado la derrota. Así que David se ha llevado un gran duelo al que había llegado incluso con récord personal de segundos.

El barcelonés ha acumulado 70 segundos en las pruebas anteriores, por lo que ha contado con 180 para luchar por el bote de 1.114.000 euros. Ha rentabilizado el tiempo a la perfección, aunque por sus dos primeras jugadas parecía que iba a sobrarle la mitad. Se ha puesto con 17 aciertos cuando su rival sólo llevaba un acierto y un fallo.

El tropiezo de Moisés, jugando de la Z a la A, le ha llegado en la Y con un árbol sudamericano. Ha respondido “secuoya”, sin darse cuenta de que no podía ser por el resto de detalles que aportaba el enunciado. A partir de ese error, el riojano ha luchado por una gran remontada. Con David llegando a 22 aciertos, ha conseguido alcanzarle, pero eso no le bastaba con el fallo y ha tenido que rendirse. ¡Revive este apasionante AlaZ en el vídeo!