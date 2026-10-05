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AlaZ | 5 de octubre

El caro tropiezo de Moisés por no escuchar a Roberto Leal: cae derrotado ante David en AlaZ

El concursante riojano se ha precipitado con su segunda respuesta y ese fallo tempranero se ha convertido en el lastre que ha hecho insuficiente su remontada.

El caro tropiezo de Moisés por no escuchar a Roberto Leal: cae derrotado ante David en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Entre los fallos que cometen los concursantes en AlaZ, sin duda el que más les duele es el que llega por precipitarse o, incluso, por no escuchar bien a Roberto Leal. Cada enunciado es fundamental y hay que escucharlo bien hasta el final puede contener matices que, entre varias opciones, buscan una muy concreta. Es lo que le ha ocurrido a Moisés, que se ha dejado llevar por su primera intuición sin atender bien al resto de la pregunta. Y eso le ha costado la derrota. Así que David se ha llevado un gran duelo al que había llegado incluso con récord personal de segundos.

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El barcelonés ha acumulado 70 segundos en las pruebas anteriores, por lo que ha contado con 180 para luchar por el bote de 1.114.000 euros. Ha rentabilizado el tiempo a la perfección, aunque por sus dos primeras jugadas parecía que iba a sobrarle la mitad. Se ha puesto con 17 aciertos cuando su rival sólo llevaba un acierto y un fallo.

El tropiezo de Moisés, jugando de la Z a la A, le ha llegado en la Y con un árbol sudamericano. Ha respondido “secuoya”, sin darse cuenta de que no podía ser por el resto de detalles que aportaba el enunciado. A partir de ese error, el riojano ha luchado por una gran remontada. Con David llegando a 22 aciertos, ha conseguido alcanzarle, pero eso no le bastaba con el fallo y ha tenido que rendirse. ¡Revive este apasionante AlaZ en el vídeo!

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